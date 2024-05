Giorgi, guai con il fisco: l'ipotesi di fuga negli Usa

La cercano tutti, anche la Finanza. Difficile non sospettare che ci siano i suoi problemi con il fisco dietro alla scomparsa di Camila Giorgi, la tennista maceratese che lo scorso 7 maggio si è ritirata senza alcuna comunicazione ufficiale dal tennis professionistico facendo perdere le proprie tracce insieme a tutta la sua famiglia. Da giorni il suo cellulare non è attivo, spenti anche quelli del padre argentino Sergio, il suo controverso allenatore, della madre insegnante Claudia e dei due fratelli, Leandro e Amadeus, che si occupava della pubbliche relazioni. Tutti svaniti improvvisamente, lasciando molti dubbi sui reali motivi di questa misteriosa uscita di scena visto che nei giorni scorsi - come anticipato dal Corriere.it - la Giorgi non si era fatta trovare dalla Finanza che la cercava per notificarle l'esito di alcuni accertamenti fiscali nei suoi confronti. L'appuntamento con le Fiamme Gialle era fissato il 13 aprile, ma la 32enne non si era presentata e non era stato possibile rintracciarla. Poi ieri, finalmente, si è fatta viva con una strana storia su Instagram per i suoi «adorati fan» in cui annuncia formalmente il ritiro, precisando che ci sono state «molte voci inesatte» sui suoi piani futuri. «Non vedo l'ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future», scrive laconica.

Prima di questo post aveva detto addio in sordina alla racchetta. Nessun annuncio, il ritiro era stato scoperto scorrendo l'elenco degli atleti sul sito dell'International Tennis Integrity Agency, l'ente preposto a monitorare il tennis per quanto riguarda doping e scommesse. Non era stato comunicato nemmeno alla Wta, il circuito pro femminile, né a nessun altro. È come se i Giorgi fossero stati inghiottiti nel nulla. C'è chi mette in correlazione la scomparsa con le pendenze giudiziarie dell'atleta e dei suoi parenti. L'ipotesi è che abbiano lasciato l'Europa per trasferirsi all'estero, forse negli Stati Uniti, inseguiti dal Fisco. Pare che anche la famiglia della tennista sia sotto la lente di ingrandimento dei magistrati, in questo caso della Procura di Firenze, per problemi relativi a dichiarazioni dei redditi non presentate. Ipotesi investigative, al momento, che devono essere verificate.

La scomparsa della Giorgi rischia di far saltare un altro appuntamento che la tennista ha in sospeso con la giustizia, quello fissato davanti al gip di Vicenza il prossimo 16 luglio. Quel giorno è in programma l'udienza preliminare dell'inchiesta sui falsi vaccini Covid in cui l'atleta maceratese è indagata insieme alla cantante Madame. L'artista 23enne nata in provincia di Vicenza e la tennista sono accusate di falso ideologico per aver chiesto di ottenere il green pass senza aver prima effettuato la vaccinazione. Si sono entrambe rivolte alla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu che, insieme ad altri quattro indagati, ha chiesto di patteggiare la pena, richiesta che sarà vagliata in un'altra udienza non ancora fissata. Altri imputati, invece, sono accusati anche di corruzione e peculato.

A questo punto chissà se la Giorgi sarà presente in aula per difendersi.