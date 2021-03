Il pentito aveva già rettificato. Smontato il fango sulla Meloni

Dopo l'inchiesta relativa a presunti contatti e affari tra Giorgia Meloni e i rom, pubblicata sabato 6 marzo su la Repubblica, il leader di Fratelli d'Italia si è difesa. Giorgia Meloni, come sempre accade, ci ha messo la faccia e non ha esitato un attimo a definire quelle accuse una nuova " macchina del fango " nei suoi confronti. L'impianto accusatorio contro il leader di Fratelli d'Italia non sembra reggere ed è la stessa Meloni a smontare punto per punto quanto le è stato attribuito attraverso una diretta Facebook. Come riporta anche Il Giornale in edicola oggi, le dichiarazioni sulle quali si è basata l'esclusiva de la Repubblica sarebbero già state rettificate in passato dal pentito.

" Guarda un pò cosa riporta il quotidiano Latina Oggi. L'attendibilissimo pentito dello scoop di Repubblica secondo il quale avrei consegnato 35 mila euro in una busta del pane a un clan di rom aveva 'rettificato' le accuse nei confronti miei e di FdI già molto tempo fa ", scrive Giorgia Meloni quest'oggi sul suo profilo Facebook, giustamente risentita per quanto sta subendo. L'accusa è di quelle che lasciano il segno. La Repubblica sostiene che un collaboratore di giustizia abbia rivelato agli inquirenti di un passaggio di soldi, esattamente 35mila euro, che la Meloni " nel 2013 fece avere al clan Travali, colpito nei giorni scorsi da 19 arresti, 35mila euro per comprare voti e attaccare manifesti ". Questi 35mila euro sarebbero stato consegnati presso un distributore della periferia di Latina all'interno di una busta del pane dal suo segretario, " venuto con una Volkswagen berlina, la stessa vettura con la quale aveva accompagnato la Meloni a Latina ".