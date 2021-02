Scintille tra Meloni e Salvini

Articolo in aggiornamento

Per il momento, la coalizione di centrodestra in parlamento si è divisa. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno deciso di appoggiare il nascente governo Draghi mentre Giorgia Meloni ha scelto di posizionarsi all'opposizione, rompendo di fatto la sinergia che si era creata per contrastare il governo giallorosso. Quest'oggi, il leader di Forza Italia ha ospitato il suo omologo della Lega per discutere dell'attuale situazione di governo nella sua nuova residenza romana sull'Appia Antica e, ovviamente, non era presente il presidente di Fratelli d'Italia. Interpellata dall'Adnkronos, Giorgia Meloni ha risposto come sempre con schiettezza alle domande del giornalista.