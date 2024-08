Giorgia ritorna con un video. "Eccomi qua, sono ricomparsa: farò buon uso di questa energia"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Eccomi qua, sono ricomparsa!». Dopo un'estate movimentata sul fronte degli attacchi e delle polemiche, poco meno di un paio di settimane punteggiate dall'assedio dei giornalisti alla masseria pugliese in cui ha trascorso le vacanze e segnate dalla ricerca dello scatto privato e dalla creazione di un «giallo» su un suo fantomatico trasferimento segreto, Giorgia Meloni riprende il suo personale canale di comunicazione con i suoi simpatizzanti e gira da sola un video che la immortala nelle stanze della Presidenza del Consiglio. Lo fa utilizzando il sorriso e l'ironia per stemperare i toni e le asperità mediatiche di questi ultimi tempi.

Nelle ultime settimane le sue apparizioni sui social si erano limitate a uno scatto in piscina con la figlia Ginevra per gli auguri di Ferragosto a tutti gli italiani e a quello della consegna di un prelibato capocollo di Martina Franca, in realtà quest'ultimo rilanciato da un salumificio della Valle d'Itria. Questa volta però la presidente del Consiglio sceglie la modalità video e si riprende direttamente nel suo ufficio. Camicetta giallo canarino, capelli lisci, sorriso aperto e toni squillanti. «Eccomi qua, sono ricomparsa, richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi», l'esclamazione a braccia larghe e il messaggio rivolto a chi ha raccontato della sua volontà di sparire dai radar, alimentando una sorta di mistery story estiva. Nelle ultime ore il profilo su X di Atreju, la kermesse di FdI, ha ironizzato sulla trasmissione «In Onda», che ha conteggiato con un timer il tempo dall'ultimo avvistamento di Meloni. «Ma quanto ci fanno divertire gli amici di La7?».

Giorgia Meloni comunque pur facendo riferimento a chi ha raccontato della sua difficile estate, evita di calcare la mano su questo, anzi ribalta il piano e cambia totalmente prospettiva. «Voglio dire che sono grata per aver avuto la possibilità di riposare un po', di ricaricare le batterie, di passare ovviamente del tempo con mia figlia - puntualizza -. Voglio dire di essere consapevole di essere una persona fortunata anche per questo. In quella che alcuni attentissimi osservatori hanno definito la difficile estate della Meloni, io so che invece le estati difficili sono quelle di altri. Di chi ad esempio le vacanze non ha potuto farle». Assicurando di non aver «mai smesso» di fare il suo lavoro, di «seguire quello che accadeva, di essere attenta alle mie responsabilità», la premier nel video spiega di aver potuto «mettere da parte energia». «Saprò farne buon uso - conclude -, sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione». In realtà il suo rientro a Palazzo Chigi in realtà era avvenuto già lunedì quando aveva riunito nel suo ufficio il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, il capo ufficio stampa Fabrizio Alfano, Carlo Deodato, segretario generale della Presidenza del Consiglio, il consigliere militare Franco Federici e la capo segreteria Patrizia Scurti. Dopo aver ripreso contatto con il suo staff, ieri ha deciso di tornare a mostrarsi pubblicamente e di mettere fine al suo silenzio con un video di poco più di un minuto.

Giorgia Meloni ha subito riannodato le fila della sua attività politica e istituzionale e ha incontrato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, anche per fare il punto sul dossier legato alle concessioni balneari. Con Fitto si è anche confrontata sull'indicazione del nome del commissario europeo da parte dell'Italia. La lettera con la scelta del governo deve essere inviata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, entro venerdì, e proprio quello del parlamentare pugliese è il nome prescelto.

Un venerdì che si preannuncia particolarmente caldo visto che in quella stessa giornata andrà in scena sia il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, ma anche il vertice con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini . Un incontro in cui gli alleati dovranno fare il punto su legge di bilancio e nomine Rai e, se possibile, arrivare a definire il candidato governatore per la Regione Liguria.