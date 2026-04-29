Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca nera |Giallo a Cecima

Giovane di 22 anni trovata morta in una scarpata Sospetti sull'amico

Non ci sono ferite evidenti, ma segni che fanno ipotizzare un'aggressione

Giovane di 22 anni trovata morta in una scarpata Sospetti sull'amico
00:00 00:00

È un dramma che ha lasciato senza parole l'intera piccola comunità quello scoppiato ieri poco dopo le 10 nell'Oltrepò' Pavese, tra Cecima e la frazione di Serra del Monte, poco più di 500 abitanti in tutto. Un paesaggio di vigne ordinate e boschi fitti, dove il silenzio ha il sapore antico della terra e del vino, si è trasformato all'improvviso in teatro di un mistero doloroso. Poco dopo le 10 un passante in transito sulla strada che sale verso Serra del Monte ha scorto, in fondo a una ripida scarpata di circa ottanta metri rispetto al livello della carreggiata, il corpo di una giovane donna affiorare tra l'erba alta e la vegetazione fitta. L'allarme al 112 ha fatto convergere rapidamente sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Pavia, il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Pavia. Il recupero è stato complesso e delicato una discesa tra fango e rovi ma ha confermato la tragica realtà: la ragazza era già senza vita.

La vittima è una 22enne residente a Voghera di cui non sono ancora state fornite le generalità e che mancava da casa da alcuni giorni. La denuncia formale di scomparsa dei genitori risale infatti a giovedì scorso, dopo che nessuno l'aveva più vista a casa dal giorno precedente, mercoledì, giornata in cui invece pare che la ragazza sia stata invece notata proprio a Cecima. Si sa anche che frequentava abitualmente la frazione di Serra del Monte, dove chi l'ha incrociata in questi anni la descrive come una ragazza problematica, segnata da difficoltà legate a delle dipendenze.

Sul cadavere non ci sarebbero segni evidenti di violenza eclatante niente ferite da arma da taglio o da fuoco eppure il medico legale ha rilevato elementi (graffi, ecchimosi, tracce che potrebbero suggerire una colluttazione o un trauma) che impongono accertamenti più approfonditi. Il decesso non appare recentissimo: dalle prime valutazioni il corpo potrebbe essere rimasto in quel prato da uno o due giorni. Alcuni testimoni locali, però, hanno riferito di cani di una cascina vicina che abbaiavano insistentemente puntando verso il burrone proprio verso le 5 di ieri mattina, un dettaglio che gli inquirenti stanno verificando con attenzione per ricostruire con precisione la cronologia degli eventi. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: caduta accidentale nella scarpata mentre camminava sul ciglio di quella strada isolata, malore improvviso forse legato all'assunzione di sostanze, gesto estremo o, purtroppo, omicidio: tutte le piste restano aperte. Solo l'autopsia e gli esami tossicologici disposti dalla Procura di Pavia potranno fornire le prime risposte certe a questo giallo.

Nel frattempo i carabinieri stanno analizzando con cura le tracce sul ciglio della strada, eventuali impronte, i tabulati telefonici della vittima e ogni elemento utile a ricostruire i suoi ultimi movimenti. E cercano con urgenza un giovane di 23 anni del posto che sarebbe stato in compagnia della 22enne nelle ultime ore, o giorni, prima della scomparsa.

Ieri quel ragazzo risultava irrintracciabile nella casa dove abita a Serra del Monte: proprio quell'abitazione è stata perquisita dai carabinieri per acquisire elementi utili, capire se l'amico della vittima possa fornire informazioni decisive o se sia in qualche modo coinvolto nella sua morte. Fino a ieri non c'erano accuse formali nei suoi confronti, ma ogni pista viene battuta con la massima attenzione e senza chiusure premature.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica