Giovane nudo nella fontana: manganellate per bloccarlo

Movimentato fuori programma ieri a Roma, non lontano dalla stazione Termini. Un giovane uomo di colore, completamente nudo malgrado le temperature rigide (ma con un vistoso cappello rosso) e con una bottiglia in mano, ha dapprima aggredito un agente della polizia locale di Roma Capitale in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione e poi è fuggito verso piazza della Repubblica. Qui si è gettato nella Fontana della Naiadi, progettata dallo scultore palermitano Mario Rutelli, bisnonno dell'ex sindaco Francesco, dove ha minacciato alcuni passanti. L'uomo si è anche arrampicato sulle state al centro della fontana. Alla richiesta di scendere dalla fontana, l'uomo ha opposto resistenza. Sul posto è quindi dovuta intervenire la polizia. Cinque agenti sono entrati in acqua e con grande fatica sono riusciti a fermarli a colpi di manganello. L'uomo è stato alla fine immobilizzato e trasportato in ospedale, dove si sta valutando il Tso. È accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La scena è stata filmata e diffusa sui social network tramite un video, dove è rimbalzata sugli schermi di mezzo mondo, trasmettendo un'immagine di degrado che non fa bene all'immagine della nostra capitale. Nel video si notano i goffi tentativi di un poliziotto di bloccare l'uomo, concluso con un placcaggio in mezzo all'acqua.

Negli ultimi tempi molti sono stati gli episodi di fontane «violate» da tuffatori improvvisati. La Fontana di Trevi è stata assaltata due volte, e in un caso il «bagnante» si è conquistato una contravvenzione di 450 euro e un daspo, e a ottobre due gruppi di turisti sono entrati nella Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona.