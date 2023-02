Giovane violentata in centro: quarto caso in un mese

Il cuore di Genova trafitto ancora una volta. Ieri si è registrato il quarto stupro dall'inizio dell'anno nella città ligure, dove sale l'allarme per i ripetuti episodi.

Una donna di 28 anni è stata soccorsa in centro dopo essere stata abusata brutalmente da un uomo. La violenza non è accaduta in periferia o in una zona malfamata della città, ma in piazza della Meridiana. La vittima sarebbe stata affrontata da un pusher, che l'avrebbe trascinata in un vicolo buio. Qui l'uomo, approfittando dell'oscurità, l'avrebbe immobilizzata e le avrebbe messo la mano sulla bocca. Poi, dopo essersi accertato che in quel momento non passava nessuno, le avrebbe usato violenza. La ventottenne avrebbe cercato di divincolarsi, avrebbe provato a chiedere aiuto, a scongiurare quella belva di lasciarla andare. Ma tutti i tentativi di sottrarsi allo stupro sono stati vani. A trovarla è stata un amico, che ha avvisato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno portato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, dove sono state riscontrate lesioni compatibili con un abuso. I medici hanno deciso di sottoporla a un intervento a causa delle ferite subite e ora è ricoverata in rianimazione, come prevede la prassi, per le ore successive all'operazione.

La struttura ospedaliera ha poi chiamato gli agenti delle volanti, che hanno raccolto la sua testimonianza e quella dell'amico. Del caso si occupa la squadra mobile. A destare sconcerto il fatto che quello di ieri è il quarto caso in poche settimane di giovani abusati da pusher da cui acquistano droga nel centro storico. A capodanno una ragazza di venti anni aveva denunciato di essere stata abusata da tre uomini, probabilmente di origini senegalesi. Era stata portata a forza in un appartamento dopo essere stata bloccata nei vicoli della città. Poi era toccato a un'altra ventenne che era stata violentata da due pusher nei giardini Baltimora, dopo essere stata rapinata. Forse senza saperlo nella discoteca dove aveva passato la serata le era stata fatta assumere la «droga dello stupro».

Infine dieci giorni fa un ragazzino di 15 anni ha raccontato di essere stato costretta a un rapporto da tre uomini proprio nella stessa zona dove è avvenuta la violenza di ieri. Trasportato in ospedale al Galliera lo studente è stato sottoposto a visita medica. Polizia e carabinieri ora stanno lavorando in sinergia e si sono scambiati le informazioni per scoprire se dietro a queste violenze si nascondano gli stessi volti.