"Vorrei essere...". La frase che imbarazza Conte

Come portavoce dei CinqueStelle non se lo fila praticamente nessuno, ma in qualità di piacione il sex-symbol Giuseppi continua a mietere vittime tra le file del suo pubblico femminile.

L'ex premier cerca di darsi un contegno e di parlare di politica, impegnato com'è nella campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Tuttavia, piuttosto che i contenuti dei discorsi riferibili ad una compagine che in più di un'occasione ha cambiato bandiera ed opinioni, la sua vera "arma finale" è rappresentata dal sorriso sornione, lo stesso con cui aveva venduto agli italiani gli improvvisi lockdown imposti alla popolazione durante lo scorso anno, ovviamente per chi aveva voglia di stare a sentirlo davanti alla Tv.

"Giusè girati" , grida infatti una delle "bimbe di Conte" mentre cerca di attirare l'attenzione dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, impegnato in un comizio a Corigliano-Rossano (località in provincia di Cosenza). "Quanto sei bono" , prosegue la groupie di Giuseppi mentre, attaccata alla transenna, gli manda dei baci con la mano. Imbarazzo e risate generali, con qualche timido applauso, che forse il nuovo leader in pectore avrebbe preferito ricevere per il contenuto del suo discorso elettorale.

Ma la Giuseppi girl non desiste e rincara la dose: "Come vorrei essere al posto della tua fidanzata" . Una vera e propria dichiarazione d'amore, insomma, anche se non da parte di Grillo, con cui resta qualche frizione. E giù altre risate, anche se qualcuno inizia a mettersi le mani in testa, evidentemente incredulo di quanto sta accadendo dinanzi ai suoi occhi.