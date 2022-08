Il governatore dell'Indiana visita Taiwan. Ira di Pechino

Si allunga la lista dei politici americani che si recano in visita a Taiwan facendo innervosire (a dir poco) Pechino. Quasi tre settimane dopo la discussa visita della presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, e una settimana dopo una delegazioni di deputati bipartisan del congresso è arrivato ieri sull'isola rivendicata dalla Cina il governatore dello Stato dell'Indiana, il repubblicano Eric Holcomb. «Sono arrivato a Taipei, prima tappa di una missione commerciale in Taiwan e Corea del Sud», ha scritto Holcomb in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. In Indiana, ha ricordato il governatore, si trovano dieci imprese taiwanesi e 12 sudcoreane. Nel corso della missione, che durerà una settimana, la delegazione incontrerà «funzionari governativi, leader aziendali e istituzioni accademiche», ha aggiunto Holcomb dicendosi «entusiasta» della possibilità di «costruire nuove relazioni» e «rafforzare quelle esistenti».

La visita effettuata da Pelosi a inizio mese ha suscitato la furiosa reazione della Cina. Pechino ha nelle ultime settimane intensificato le esercitazioni militari nelle acque prospicienti l'isola, di cui rivendica la sovranità, e nei pressi della zona economica esclusiva del Giappone. In settimana, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Webin, aveva definito le esercitazioni militari nei pressi di Taiwan «necessarie e legittime» tanto come risposta alle «provocazioni» Usa quanto come modo per riaffermare la sovranità di Pechino sull'isola. Il governo cinese si è inoltre opposto al successivo annuncio dell'avvio di colloqui commerciali tra gli Stati Uniti e Taiwan.

E oggi, per la prima volta in quattro anni, Washington e Seul riprenderanno in Corea del Sud esercitazioni militari comuni, in risposta all'aumento della minaccia nucleare nordcoreana e del rafforzamento cinese della presenza intorno a Taiwan. Le manovre, che dureranno 11 giorni, coinvolgeranno jet, tank e migliaia di soldati, in una simulazione di conflitto contro il regime di Kim Jong-un. Le annuali esercitazioni estive erano state ridotte a video war game nel 2018 da Donald Trump.