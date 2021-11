Covid, i governatori vogliono incontro urgente col governo

Alcuni governatori, tra cui Giovanni Toti, in seguito all’aumento dei contagi sono a chiedere al governo un incontro urgente ed eventualmente il ‘doppio binario’, ovvero regole più stringenti per coloro che non hanno ancora ricevuto il vaccino.

Cosa chiedono i governatori

Il vicepresidente della conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, ha infatti spiegato: “In un momento in cui i contagi stanno crescendo è importante avviare in tempi rapidi, entro 72 ore, un confronto con il Governo. In questo momento non è possibile mantenere un atteggiamento attendista, bisogna anzi dettare norme chiare per affrontare questa fase della pandemia, tutelando la salute dei cittadini e consentendo all’economia di continuare la sua fase di crescita dopo aver attraversato una fase di grave crisi. In Conferenza delle Regioni ho chiesto che la zonizzazione del Paese, quindi la divisione in zona gialla, arancione o rossa, valga soltanto per i non vaccinati. I vaccinati invece potranno continuare ad organizzare la propria vita, il lavoro, la socialità. Questo è il momento in cui si programmano le vacanze di Natale e tutta la macchina economica che vi gira intorno, soprattutto a questi lavoratori dobbiamo dare la certezza che il paese non richiuderà”.

I governatori chiedono anche una nuova attuazione del Green Pass, sottolineando che “i numeri ci dicono che il 90% delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati. È quindi, in primis, una questione di protezione delle persone, oltre che della ripartenza dell’economia e di una pressione ospedaliera”. Il certificato verde, che si può ottenere attraverso la guarigione dal virus, oppure tramite due dosi, o ancora con esito di un tampone negativo, in Italia è al momento obbligatorio per salire a bordo di navi, aerei, treni ad alta velocità, accedere a ristoranti, cinema, teatri, università, scuole e luoghi di lavoro. Alcuni governatori avevano proposto di utilizzare il modello tedesco delle 2G, dove solo chi è vaccinato può accedere ai locali pubblici e al posto di lavoro.

Contrari al lockdown per non vaccinati