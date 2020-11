"Accolte le nostre richieste" FI voterà sì allo scostamento

Forza Italia è pronta a votare lo scostamento dopo che il governo ha accolto gran parte delle proposte avanzate dal centrodestra. A comunicarlo, riporta l'Agi, è stata una autorevole fonte del gruppo che ha di fatto annunciato il parere favorevole dei forzisti. Il via libera sarebbe arrivato direttamente dal leader Silvio Berlusconi nel corso di un collegamento con l'Assemblea della Camera questa mattina con i deputati azzurri per fare il punto sulla manovra. " Sono state accolte dal governo tutte le proposte del centrodestra ", riferisce la fonte. E le conferme, si legge sull'Adnkronos, iniziano ad arrivare anche da vari parlamentari.

In particolare sarebbero state accolte due proposte di Forza Italia: più risorse per 2 milioni di autonomi e professionisti e il cosiddetto semestre bianco. A questo punto la posizione dei forzisti è indipendente da quella degli alleati della coalizione. Restano le incognite su cosa faranno Lega e Fratelli d'Italia. Come riporta La Repubblica, l'ex presidente del Consiglio avrebbe ribadito che si aspetta la stessa scelta da parte di tutto il centrodestra. " Forza Italia vota a favore. Gli altri decideranno cosa fare ", ha detto con convinzione. Dagli ambienti del Carroccio e del partito di Giorgia Meloni si continua a ripetere: " Stiamo lavorando, siamo in attesa che il governo ci dica cosa intende fare. Siamo pronti a votare sì, come correttamente spiegato da Berlusconi sulla base di un documento informale del governo che accoglieva le nostre proposte, ma attendiamo che l'esecutivo presenti il testo definitivo ". A stretto giro però dovranno accodarsi all'ok oppure rompere l'azione coordinata del centrodestra.

Il cambio di marcia, stando all'Huffington Post, sarebbe stato intrapreso a serata inoltrata, con il Cavaliere che non avrebbe usato giri di parole: " Il governo ha accolto le nostre richieste sul sostegno economico agli autonomi e sul rinvio delle scadenze fiscali. Noi sullo scostamento di bilancio voteremo sì ". La decisione è maturata a poche ore di distanza dal vertice con il centrodestra in cui si era sancita una posizione unitaria e compatta. " Noi di Forza Italia voteremo convintamente a favore dello scostamento di bilancio e auspico che tutto il centrodestra voti a favore aprendo questa nuova fase nel Paese ", ha dichiarato in Aula Renato Brunetta.

Intanto è iniziata la seduta dell'Aula della Camera che sarà chiamata a esaminare e votare la relazione del governo mediante cui si chiede un nuovo scostamento di bilancio di 8 miliardi di euro. Il voto sulle risoluzioni vi sarà solamente in seguito all'illustrazione dell'esecutivo e al relativo dibattito. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta, ovvero almeno 316 voti favorevoli. Anche la componente del gruppo Misto Centro democratico della Camera e le Minoranze linguistiche voteranno a favore, mentre il gruppo di +Europa-Azione si asterrà.