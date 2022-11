Governo, i 39 sottosegretari giurano a Palazzo Chigi. Meloni: "Sarà una lunga avventura"

Si è conclusa da poco, a Palazzo Chigi, la cerimonia di giuramento dei 39 sottosegretari del governo Meloni. I collaboratori dei ministri hanno firmato il verbale dopo aver risposto con la parola “giuro” alla lettura della formula di giuramento da parte del sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovani. A otto di loro verrà attribuita la delega da viceministro nel prossimo consiglio dei ministri, previsto dopodomani, venerdì 4 novembre. Ognuno dei sottosegretari, dopo aver apposto la sigla sul documento si è soffermato ancora pochi secondi per la stretta di mano con il premier Giorgia Meloni e la consueta foto. Il presidente del consiglio, subito dopo, si è rivolto a loro pronunciando un breve discorso che ha chiuso ufficialmente la cerimonia del giuramento.

Le parole del premier Meloni

“Da questo momento voi non rappresentate voi stessi né un partito, ma la nazione. Questo ha un enorme valore. Sarà un'avventura lunga, speriamo – ha detto Giorgia Meloni – difficile sicuramente e mi auguro entusiasmante. Lo sarà solo quando riusciremo a dare risposte ai cittadini ed è per quello che siamo qui” . Il presidente del consiglio ha insistito: “Ricordate – ha sottolineato – che ci sono decine di milioni di persone il cui benessere la cui serenità dipendono in buona parte da quello che riusciamo a fare noi” .

Chi sono i sottosegretari

La squadra degli “alfieri” del governo Meloni è composta da 18 sottosegretari in quota Fratelli d’Italia, 11 appartenenti alla Lega, 8 a Forza Italia e 2 a Noi moderati. Netta la prevalenza degli uomini sulle donne (26 contro 13). Ma qual è l’elenco dei nomi dei sottosegretari? Sottosegretari agli Esteri: Giorgio Silli (Noi moderati), Maria Tripodi (Forza Italia); sottosegretari all’Interno: Nicola Molteni (Lega), Emanuele Prisco (Fratelli d’Italia), Wanda Ferro (Fratelli d’Italia); sottosegretari alla Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove (Fratelli d’Italia), Andrea Ostellari (Lega); sottosegretari alla Difesa: Isabella Rauti (Fratelli d’Italia), Matteo Perego (Forza Italia); sottosegretari all’Economia: Lucia Albano (Fratelli d’Italia), Federico Freni (Lega), Sandra Savino (Forza Italia); sottosegretari allo Sviluppo economico: Fausta Bergamotto (Fratelli d’Italia), Massimo Bitonci (Lega); sottosegretario alla Salute: Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia); sottosegretari alla Cultura: Vittorio Sgarbi (Noi moderati), Gianmarco Mazzi (Fratelli d’Italia), Lucia Borgonzoni (Lega); sottosegretaria alla Pubblica istruzione: Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia); sottosegretario al Lavoro: Claudio Durigon (Lega); sottosegretario all’Ambiente: Claudio Barbaro (Fratelli d’Italia); sottosegretari all’Agricoltura: Patrizio La Pietra (Fratelli d’Italia), Luigi D’Eramo (Lega); sottosegretario alle Infrastrutture: Tullio Ferrante (Forza Italia); sottosegretari ai Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello (Lega), Matilde Siracusano (Forza Italia); sottosegretario all’Università e ricerca: Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia); sottosegretari alla Presidenza del consiglio dei ministri delega all’Attuazione del programma: Giovanbattista Fazzolari (Fratelli d’Italia), delega all’Editoria: Alberto Barachini (Forza Italia), delega all’Innovazione tecnologica: Alessio Butti (Fratelli d’Italia), delega al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipe): Alessandro Morelli (Lega).

I viceministri

Altri otto diventeranno viceministri del governo Meloni: Si tratta di: viceministro dell’Economia e delle Finanze: Maurizio Leo (Fratelli d’Italia); viceministro della Giustizia: Francesco Paolo Sisto (Forza Italia); viceministro agli Esteri: Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia); viceministri alle Infrastrutture: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Edoardo Rixi (Lega); viceministro del Lavoro e politiche sociali: Maria Teresa Bellucci (Fratelli d’Italia); viceministro dell’Ambiente: Vania Gava (Lega); viceministro Sviluppo economico: Valentino Valentini (Forza Italia).