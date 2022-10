Governo, Salvini: "Mercoledì prossimo si parte"

Dopo l'incontro a pranzo con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini è andato live sui social per fare il punto e aggiornare gli elettori su quali saranno i prossimi passi. Il leader della Lega sottolinea come " sinistra non hanno capito che gli italiani hanno votato " e quindi continuano a minare la credibilità di una maggioranza legittimata dal voto popolare.

Operazione destabilizzaizone dalla sinistra

Un comportamento messo in evidenza anche da una nota della Lega: " Da presunte liti sui ministeri a dichiarazioni inventate, da retroscena fantasiosi a incontri mai programmati: la sinistra e i suoi media continuano ad alimentare tensioni, ma la Lega è determinata a dare vita al governo di centrodestra per rispondere alle aspettative. Tutto il fango e le falsità di questi giorni sono materiale per i nostri legali ".

Nuovo governo: quando nascerà

E il governo ci sarà a breve. È lo stesso Matteo Salvini a dirlo durante la live social, spiegando che " sono giorni complessi ", anche per i continui attacchi che sta subendo il neopresidente della Camera, Lorenzo Fontana. Tuttavia, Salvini ha ribadito che nonostante tutto il centrodestra andrà avanti: " Ci sarà il governo dei sì, non vedo l'ora di sbloccare tutto quello che il Pd e M5s hanno fermato ". E nella sua diretta, Matteo Salvini dà già una prima data in cui il nuovo esecutivo potrebbe essere operativo: " Mercoledì prossimo a quest'ora il Governo dovrebbe essere in carica ". Secondo Salvini, " tra sabato, domenica e lunedì il giuramento sarà realtà ".

Quello che nascerà dovrebbe essere il primo governo a guida femminile, visto che la coalizione compatta farà il nome della leader di Fratelli d'Italia: " Immagino e spero che l'incarico sarà affidato a Giorgia Meloni, con cui stiamo lavorando a lungo, insieme a Silvio Berlusconi, per avere la migliore squadra di governo ". Quindi, il leader del Carroccio ha dato appuntamento ai suoi simpatizzanti tra una settimana esatta alla stessa ora: " Mercoledì saremo qua per parlare di quello che staremo già facendo ".

I primi provvedimenti

Per quanto riguarda i primi provvedimenti del nuovo governo, ovviamente un occhio di riguardo lo avrà il caro-bollette, che ha la priorità su tutto, anche sulle polemiche strumentali di questi giorni in relazione all'aborto. " La priorità saranno le bollette, il lavoro, la cancellazione della legge Fornero e non tornare a dividere cancellando o modificando la legge sull'aborto. Io sono per la vita, ma l'ultima parola spetta alla donna o alla potenziale mamma ", ha detto Salvini, smentendo ancora una volta le fantasiose ipotesi della sinistra sulla possibilità che il nuovo governo vada a rivedere la legge 194. Sulla legge Fornero ha poi aggiunto: " Il primo gennaio non entrerà in vigore alla legge Fornero. Ci sarà uno stop definitivo, un segnale. Andrà rivisto anche il reddito di cittadinanza e una bella pace fiscale può essere reinvestita aiutando le imprese a pagare le bollette ".

Il ruolo di Matteo Salvini