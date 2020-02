Bettini silura Renzi: "Sostituire subito Italia Viva"

Allargare la maggioranza sostituendo i renziani di Italia Viva con parlamentari “ responsabili ” disposti a collaborare con Conte fino al termine della legislatura. È questa, secondo l'esponente democratico Goffredo Bettini, la soluzione migliore per risolvere in un colpo solo tutti i problemi che dividono dall'interno l'esecutivo giallorosso.

Dalla prescrizione alla revoca delle concessioni autostradali fino alle nomine delle società partecipate, i nodi da sciogliere iniziano a essere troppi. A questo proposito Bettini punta il dito contro l'azione distruttrice di Matteo Renzi. In un lungo post pubblicato su Facebook si legge che la creatura del senatore fiorentino sarebbe “ potenzialmente utilissima per allargare il centrosinistra ” anche se ormai è diventata “ uno strumento della destra ”.

Il responsabile di quanto sta accadendo, prosegue Bettini, è uno soltanto: “ Oggi è chiaro a tutti, tranne ai fanatici, che la condotta di Renzi pone problemi acutissimi al campo democratico e al governo Conte ”. Nel passaggio successivo Bettini analizza il comportamento di Renzi, considerato “ prigioniero di un attivismo autodistruttivo ” perché “ il suo tentativo di creare un terzo polo ” è naufragato in un attimo e perché “ la scelta di passare all'altro campo non convincerebbe la stragrande maggioranza dei suoi elettori ”. Intrappolato nel limbo, l'ex premier può tuttavia continuare a “ fare ancora danni, rendendo instabile l'azione dell'esecutivo Conte, già impegnato per conto suo su una trincea difficile e in una azione positiva ”.

La proposta di Bettini e la replica di Renzi

Bettini lancia quindi la sua proposta che risuona più come un siluro: “ Sostituire Italia Viva con parlamentari democratici (in quanto non sovranisti, illiberali e autoritari) pronti a collaborare con Conte fino alla fine della legislatura ”. Il nuovo scopo dei giallorossi dovrebbe essere quello di lavorare subito “ per allargare la maggioranza che sostiene il premier rendendo scarica la minaccia della crisi ”.