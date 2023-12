Gramsci, Meloni e Letta? Sono "parenti"

Giorgia Meloni e Antonio Gramsci sono parenti alla lontana, seppur non di sangue. Sì, proprio quel Gramsci comunista che nel 1921 a Livorno diede vita al Pci. Non è una boutade, ma la scoperta fatta da Alessio Vernetti, analista politico di YouTrend e appassionato di genealogia che ha condiviso i risultati della sua ricerca in un'approfondita discussione pubblicata sul suo account X. La linea di discendenza può sembrare a prima vista un po' articolata, ma in realtà i due leader, nati a 86 anni di differenza l'uno dall'altro, hanno un collegamento familiare ben preciso. Secondo Vernetti, la nonna del padre del comunismo italiano sposò in prime nozze il fratello di una bisarcavola (nonna del bisnonno, ndr) di Meloni.

La chiave per comprendere questa connessione è Nino Meloni, il nonno regista della premier, sposato con l'attrice Zoe Incrocci. «Ho iniziato spiega Vernetti questa ricerca durante le ultime elezioni politiche. Si sapeva che Meloni avesse interrotto i rapporti col padre, per cui già scoprire che i suoi nonni paterni fossero vip è stato molto curioso». Così, a novembre dello scorso anno, l'autore di questa bizzarra indagine genealogica setaccia tutte le informazioni su Nino Meloni e riesce a verificare che era nato nel 1899 a Ghilarza, lo stesso paese sardo che ha dato i natali a Giuseppina Marcias, la madre di Antonio Gramsci. «Possibile che non fossero imparentati?», si è chiesto il 26enne. «Io sono di Torino precisa , ma mia mamma viene dalla Sardegna e ricostruendo la genealogia della mia famiglia mi sono reso conto di come io stesso fossi imparentato con buona parte del paese di lei».

Le fonti da cui ha attinto Vernetti sono tutte pubbliche: atti di matrimonio reperiti dal portale Antenati del ministero della Cultura, il sito FamilySearch, libri, articoli di giornale e l'Archivio di Stato di Oristano. Ma non è finita qui, perché estendendo la ricerca ad altri rami «vip» l'albero si incrocia anche con i parenti del magistrato Santi Licheri, Gina Lollobrigida, Gianni ed Enrico Letta. Proprio l'ex segretario dem nel 2021 era stato il primo a rivelare il legame con l'intellettuale di Ales. Parentele acquisite e non di sangue, ci tiene comunque a puntualizzare Vernetti: «Non c'è un antenato comune, o meglio finora non l'ho trovato».