Le grandi manovre del Pd: così punta alle poltrone

È il momento delle scelte all’interno del Partito democratico, ancora in fibrillazione in seguito alle continue liti tra il segretario Enrico Letta e il leader della Lega Matteo Salvini. Nel Pd, oltre alle tensioni con gli alleati, c’è da governare il malcontento interno, soprattutto in vista delle decisioni da assumere per candidature alle prossime elezioni amministrative. L’ex ministro Roberto Gualtieri, come riporta Marco Antonellis sul quotidiano Italia Oggi, aspira da tempo a diventare il sindaco della Capitale ed è al lavoro per chiudere la partita sulla sua designazione a capo della coalizione. I giochi, però, non sono ancora fatti. Una serie di incastri potrebbe cambiare le carte in tavola.

Napoli potrebbe diventare il crocevia per la composizione di un puzzle complicato. Se Roberto Fico, sull’asse Pd-Movimento 5 Stelle, dovesse accettare la candidatura a sindaco della città partenopea si innescherebbe un effetto domino importante. Innanzitutto, si libererebbe la casella della presidenza della Camera dei Deputati, che sarebbe assegnata al ministro Dario Franceschini, ma, a quel punto, si potrebbe consolidare l’alleanza tra democratici e pentastellati. Letta e Giuseppe Conte avrebbero mano libera per chiedere un passo indietro a Virginia Raggi, favorendo la candidatura di Nicola Zingaretti. Un giro di nomine e designazioni complesso, ma che potrebbe rendere più forte il fronte anti Lega.

Lo scontro, in particolare, tra Pd e Carroccio sta creando diversi problemi al governo Draghi, costretto a mediare su posizioni spesso diametralmente opposte, come nel caso del coprifuoco o dello Ius soli. L’ultima polemica riguarda il cosiddetto “metodo Salvini”, così additato da Letta al premier Mario Draghi. Il segretario del Pd avrebbe chiesto "correttivi e rispetto dell'impegno comune a sostegno dell'esecutivo" . Insomma, continuano rimbrotti e battibecchi all'interno di questo "matrimonio" problematico sin dall'inizio.