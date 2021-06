Gravissima una bimba di cinque mesi trovata con una busta intorno alla testa

Dodici interminabili minuti per restituire la vita e per far tornare a battere il cuoricino stremato dalla mancanza di ossigeno, per colpa di una busta di plastica in testa, a una bambina di 5 mesi. Un'eternità per i genitori della piccola e per i sanitari del pronto soccorso pediatrico di Sassari che sono riusciti nel miracolo di far ripartire il battito.

Appena il cuoricino ha ripreso a funzionare, l'hanno portata in rianimazione, sempre nell'ospedale sardo, ma la gravità della situazione ha imposto un trasferimento d'urgenza al Gaslini di Genova, unica struttura che può garantirle le cure necessarie. La piccola è ricoverata lì da due settimane, è grave ma stabile. Si teme per la sua vita, ma anche per i danni che la prolungata assenza di ossigeno può aver causato al cervello. La tragedia risale al 6 giugno scorso, quando è stata trovata dalla mamma, che si era allontanata per cambiare un altro dei suoi 4 figli, con una busta di plastica intorno alla testa, a pancia in giù nel suo lettino. A lasciarla lì era stata la donna, dopo averla allattata. A metterle la busta intorno alla testa potrebbe essere stato il suo fratellino di 4 anni, che giocava seduto a terra lì vicino: la mamma gli aveva detto di guardare la sorellina fino al suo ritorno. È stato in questo frangente, secondo gli inquirenti, che il bimbo potrebbe, per gioco, aver messo la busta sulla testa della piccola, girando l'estremità aperta fino a richiuderla intorno al collo. Un gioco, finito in tragedia, consumato nel campo nomadi rom di Piandanna, alla periferia di Sassari, dove vive la famiglia dopo essersi trasferita dal sud Sardegna. Inevitabile il risvolto giudiziario, la procura indaga per abbandono di minore.