Graziati Proud Boys e Oath Keepers: liberi i violenti del 6 gennaio

Donald Trump mantiene la promessa, e tra i primi ordini esecutivi firmati dopo l'insediamento c'è la grazia ai suoi sostenitori che hanno attaccato il Campidoglio il 6 gennaio 2021. Il neo presidente americano ha ordinato il perdono per 1.500 persone (imputate per reati minori), mentre per altre 14, con le condanne più pesanti, ha commutato la pena. Tra i «graziati» c'è pure l'ex leader del gruppo di estrema destra dei Proud Boys, Enrique Tarrio, e il fondatore degli Oath Keepers, Stewart Rhodes. Entrambi, che erano stati condannati rispettivamente a 22 e 18 anni per cospirazione sediziosa, sono stati scarcerati ieri, come confermato dagli avvocati difensori. «Speriamo che escano stasera», ha detto lunedì il tycoon firmando l'ordine nello Studio Ovale. Il 47esimo comandante in capo ha dato corso ai proclami effettuati in campagna elettorale di esercitare la clemenza per persone che ha definito «patrioti» e «ostaggi», garantendo «una grazia totale, completa e incondizionata a tutti gli individui condannati per reati correlati a eventi accaduti presso o vicino al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021». La mossa annulla in gran parte i risultati di una delle indagini più complicate nella storia del dipartimento di Giustizia americano: i procuratori e gli agenti dell'Fbi hanno trascorso anni a indagare sulle azioni degli insurrezionisti utilizzando foto, video e dati di localizzazione telefonica per aiutare a identificare potenziali sospettati. «È una vergogna», ha scritto su X l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi.

«Le azioni del presidente sono un insulto al nostro sistema giudiziario e agli eroi che hanno subito violenze fisiche e traumi emotivi mentre proteggevano Capitol Hill, il Congresso e la Costituzione - ha sottolineato - Dobbiamo sempre ricordare lo straordinario coraggio e valore degli eroi delle forze dell'ordine che si opposero e assicurarono che la democrazia sopravvivesse in quel giorno oscuro».