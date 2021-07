Green Pass in Aula. Fico: sos ai questori

Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto al Collegio dei Questori un'istruttoria rispetto all'utilizzo del Green Pass all'interno della Camera dei deputati, anche alla luce delle misure adottate dal governo. Lo rendono noto fonti della presidenza di Montecitorio. Solo due giorni fa aveva detto di non trovarsi «molto vicino alla posizione di chi dice» che a Montecitorio, e in generale in Parlamento, «si entra solo con il Green Pass». Ora però, all'indomani della decisione del governo di rendere obbligatoria la carta verde che attesta l'avvenuta vaccinazione anti-Covid anche nei ristoranti e bar al chiuso, oltre che nei cinema e altri luoghi a rischio, il presidente della Camera ha dovuto prendere provvedimenti per rendere sicuro anche Montecitorio. Molti parlamentari si sono detti favorevoli al lasciapassare per entrare in Aula e negli uffici di Camera e Senato. Ma è già dilemma sulle competenze. Uno dei questori della Camera, Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia replica: «I questori non decidono sull'ingresso dei parlamentari nelle Aule della Camera. Noi - spiega - chiederemo come sempre il rispetto delle leggi, com'è stato fatto per le mascherine o il distanziamento. Quindi il Green Pass servirà per l'accesso al ristorante della Camera, alle mostre o ad altri eventi allestiti a Montecitorio. Ma l'ingresso dei parlamentari in Aula è una questione di democrazia, con profili costituzionali». E ancora: «Per quello la competenza è di presidente e conferenza dei capigruppo, che rappresenta l'assemblea. Non è materia di questori». Forza Italia, invece, sarebbe perfettamente d'accordo nel merito: «Sarebbe necessario dare il buon esempio al Paese, giusto?». Insomma, anche su questo la maggioranza si divide