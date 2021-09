Green Pass, Salvini avverte: "Pronti a votare proposte di FdI"

Gli emendamenti proposti da FdI? " Se ci sono proposte che condividiamo, da chiunque arrivino, le sosterremo ". Così ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver annunciato il ritiro degli emendamenti del Carroccio sul decreto che sarà approvato nei prossimi giorni per estendere l'obbligo del Green Pass.

Giorgia Meloni è apertamente contraria alla certificazione verde. Ancora oggi, la segretaria di Fratelli d'Italia ha commentato: " Chi dice no al Green Pass viene identificato con i No Vax, mi pare una cosa paradossale. Il Pass non ci mette al riparo dal contagio ". La Lega ha rinunciato alle modifiche questa mattina, dopo che gli oltre 900 emendamenti iniziali erano già stati ridotti a una cinquantina. Ma il voto segreto su alcune proposte rischiava di far traballare la maggioranza. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nei giorni scorsi, ha rilanciato l'estensione della certificazione, trovando una sponda nel in Giancarlo Giorgetti, formalmente capo-delegazione del Carroccio al Governo. Salvini ha precisato che questo passo indietro non significa che la Lega è pronta ad approvare il decreto senza discussione: " Noi abbiamo dimostrato buona volontà. È chiaro che se le nostre proposte in Aula verranno bocciate, voteremo di conseguenza ". Tra le proposte che la Lega vuole portare in Aula c'è quella sui tamponi gratuiti per minori, disabili e famiglie. Ma la posizione della Lega rinfocola le polemiche: il Partito democratico accusa il leghista di "ambiguità": " Salvini decida se stare in maggioranza o all'opposizione " ha detto la capogruppo dem a Montecitorio Deborah Serracchiani durante il dibattito in Aula.