Greta schierata contro Israele spacca i verdi tedeschi

I razzi lanciati da Hamas contro Israele hanno colpito anche «Fridays for Future», aprendo una spaccatura tra l'Internazionale per il clima e la sua sezione in Germania. Nel Paese dove i Verdi sono al governo con la SPD e la FDP e dove il sostegno a Israele è «ragion di Stato» per il cancelliere Olaf Scholz, il messaggio su X con cui Greta Thunberg (nella foto) solidarizza esclusivamente con la causa palestinese ha provocato indignazione generale. Altrettanto criticato è stato il comunicato con cui gli ecoattivisti accusano Israele di colonialismo e di genocidio dei palestinesi. La risposta del presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania (ZdJ), Josef Schuster, è stata perentoria: Fridays for Future Deutschland deve dissociarsi «veramente», cambiare nome, «rompere ogni contatto» con Thunberg e Fridays for Future International. Per il presidente dello ZdJ, il movimento di Thunberg è responsabile di «una grossolana distorsione della storia», della «demonizzazione di Israele» ed è imbevuto della «ideologia del complotto» ebraico. Contro Greta e i suoi si sono scatenate le critiche al Bundestag, dall'intero emiciclo. Deputata della SPD, Katja Mast ha dichiarato che, non per la prima volta, Fridays for Future International «richiama l'attenzione con dichiarazioni anti-israeliane». Ora, «devono esserci conseguenze chiare in Germania e nessuna alzata di spalle», con «una presa di distanze e un rimprovero inequivocabile» da parte di Fridays For Future Deutschland. A sua volta, il vicecapogruppo della FDP Lukas Köhler ha affermato che gli ecoattivisti tedeschi devono «prendere completamente le distanze» da Greta e i suoi. Critiche anche dal deputato dei Verdi Marcel Emmerich. Secondo l'esponente degli ecologisti, Fridays for Future Deutschland ha «ripetutamente condannato l'antisemitismo» e si è distanziato dal movimento internazionale anche nelle sue dichiarazioni di solidarietà unilaterale alla causa palestinese. Tuttavia, Fridays for Future International diffonde «le peggiori teorie del complotto antisemita». Dall'opposizione, la vicecapogruppo dei nazionalconservatori di AfD Beatrix von Storch ha dichiarato che, fin quando Fridays for Future Deutschland «non romperà apertamente e definitivamente con Greta Thunberg e la sezione internazionale», la sua presa di distanze dall'antisemitismo «non è credibile». Guidati da Luisa Neubauer, gli attivisti per il clima tedeschi si sono ufficialmente dissociati da Fridays for Future International.