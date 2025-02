Il grido del sindaco: "Sei anni senza risposte per l'ok a una rotatoria"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Speriamo in voi perché con la Soprintendenza abbiamo quasi perso le speranze». A riporre fiducia nel nostro giornale è Claudio Fatelli (foto), sindaco di Rocca Priora, provincia di Roma. Guida di una giunta civica. Circa 13 mila abitanti e una scure che pende sulla testa dei suoi cittadini: la Soprintendenza capitolina. Dal 2018 nel piccolo paese famoso per la porchetta e il buon vino, si attende di realizzare una rotatoria in via Tuscolana, sulla Strada Provinciale 215. Un'attesa che va avanti da ben sei anni. «Quella rotatoria è fondamentale per la sicurezza stradale, non è un capriccio!» - afferma il sindaco, esausto dalle decine di carte bollate. «Lunedì dovrò presentare un nuovo progetto, è la seconda volta». Ma quanto le costa tutto questo? gli chiediamo «Ventimila euro, che si sommano a quelli già spesi». La nostra telefonata per il primo cittadino è come «una manna dal cielo», ci dice. «Hanno espresso parere negativo per una vecchia fontana di cemento armato degli anni 50 che si trova vicino a dove dovrebbe sorgere la rotonda. Ci siamo detti disponibili a restaurarla, ma nulla. Non hanno voluto sentir ragione». Così, la piccola opera (una rotonda) fondamentale per la sicurezza stradale è ferma. Per provare a convincere i tecnici della Soprintendenza il sindaco ha spedito anche un report redatto dalla Polizia Locale sugli incidenti avvenuti proprio su quella strada, ma sembra essere servito a poco. «Non ci hanno mai risposto».

Non solo, la Soprintendenza ha fatto di più: nella motivazione di rigetto ha fatto riferimento anche ad un vecchio casale abbandonato del 1800 «un rudere che sorge in un terreno privato, ben lontano dalla strada provinciale dove vorremmo fare la rotonda». Chissà se la Soprintendenza accoglierà la preghiera del sindaco per nostra intercessione.