La grillina Riccardi: "Ecco perché ho dato ragione a Salvini"

"Come nel caso della Diciotti, a mio avviso sussisteva anche in questo caso l'azione di governo nel perseguimento della politica dei flussi migratori". Così la senatrice grillina Alessandra Riccardi, componente della Giunta delle immunità, ha motivato all'Adnkronos il suo voto contrario all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini avanzata dal tribunale dei ministri di Palermo per il caso Open Arms.

La votazione è finita 13 a 7 in favore dell'ex ministro dell'Interno. Oltre alla Riccardi, hanno espresso voto contrario all'autorizzazione anche i cinque senatori della Lega, i quattro di Forza Italia, Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, Meinhard Durnwalder delle Autonomie e l'ex pentastellato Mario Giarrusso. La grillina, che ha smentito ogni possibile passaggio alla Lega, ha precisato: "Se il Movimento 5 stelle mi espellerà perchè ho votato secondo quella che ritengo la giusta applicazione della legge mi assumerò le mie responsabilità. Io rispondo del mio voto". Sentita dal quotidiano Il Messaggero, Riccardi ha, poi, rivelato: "Ho subito molto pressioni dal M5s. Crimi mi ha detto che un voto in dissenso avrebbe complicato la trattativa all'interno della maggioranza, ha molto insistito ". E qui arriva l'ammissione: "Mi sono sentita minacciata, ma con queste cose non funzionano".