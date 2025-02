Quel grillino furbetto e la tessera da deputato per imbucarsi sul treno

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla battaglia per i pendolari all'imbucata, senza biglietto, sul Freccia di Trenitalia, stracolmo e negato ai viaggiatori in attesa da ore di un treno, grazie al tesserino da parlamentare: «Sono un onorevole». Il passo è breve, anzi brevissimo, per il tesoriere del gruppo M5s alla Camera Agostino Santillo, vicepresidente dei deputati grillini. È l'uomo a cui Giuseppe Conte ha affidato il «dossier treni». Basta scorrere l'attività parlamentare di Santillo: interventi durissimi contro Lollobrigida ai tempi della polemica per la fermata a Ciampino. Ma soprattutto Santillo ha indirizzato la sua azione politica contro Salvini. La scena che si presenta venerdì pomeriggio alla stazione Termini di Roma è la seguente: viaggiatori disperati (per non dire inferociti). Il tabellone segnala ritardi fino a 160 minuti. Al binario 7 è disponibile il Freccia Argento 83 15 Roma-Lecce con partenza alle 15 e 05. Il convoglio è pieno. Un cordone formato dal personale di Trenitalia e vigilanza privata nega l'ingresso sul treno ai tanti viaggiatori che avevano una corsa cancellata o con 2 ore di ritardo. La motivazione è comprensibile: «Non c'è un buco libero sul treno Roma-Lecce (8315) in partenza alle 15 e 05». Ma ci sarà posto per l'imbucato. L'addetta di Trenitalia allarga le braccia: «Non posso fare nulla». Tra folla spunta il tesoriere del M5s Agostino Santillo. Non ha il biglietto per la corsa in partenza da Roma alle 15 e 05. Esibisce un altro biglietto, prenotato alle 17 e 05 in partenza da Roma e diretto a Lecce. Dovrebbe attendere due ore in stazione, al netto dei ritardi. Prova a chiedere se può anticipare la partenza, usando il biglietto delle 17 e 05. Niente da fare.

Ecco che gioca la carta segreta: il tesserino della Camera. Miracolo. Gli occhi del personale Trenitalia si illuminano e improvvisamente spunta il posto in prima classe. Di corsa, Santillo va a sistemarsi in carrozza, grazie al tesserino da onorevole.