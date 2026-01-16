Le Guardie della Rivoluzione nel mirino degli Stati Uniti Con buona pace degli antisemiti

I visitatori dell'enorme e lussuosissimo "Iran Mall" di Teheran, il centro commerciale e di intrattenimento più grande al mondo con 317.000 metri quadrati solo per i suoi negozi, completo di gigantesche fontane decorative in una città a corto di acqua potabile, devono essersi chiesti chi avrebbe investito tanto denaro per un lusso così stravagante in un Paese in guerra con il Pakistan, proprio prima dell'inizio della guerra contro Israele il 7 ottobre 2023.

L'investitore era Ali Ansari, fervente sostenitore della dittatura dell'ayatollah Khamenei e orgoglioso proprietario di una villa londinese da 33 milioni di sterline, che non ha dovuto faticare molto per ottenere prestiti bancari dalla banca Ayandeh, di cui era proprietario al 100% e che offriva alti tassi di interesse per attirare depositi nelle sue 270 filiali. Poiché tutti sapevano che Ansari era un intimo del regime, i correntisti erano sicuri che sarebbero stati rimborsati, e avevano perfettamente ragione: quando la banca di Ansari, il cui cliente più importante era lo stesso Ansari, fallì il 23 ottobre 2005, fu rilevata dalla storica banca Melli, che rimborsò immediatamente i correntisti con banconote stampate dalla banca centrale iraniana, proprietaria della banca Melli.

Ma era troppo per i mercanti del bazar di Teheran, che non potevano ignorare l'evidente corruzione messa a nudo dallo scandalo della banca Ayandeh, mentre sperimentavano sulla loro pelle l'inflazione alimentata dalla stampa di moneta per servire i corrotti, le Guardie Rivoluzionarie e i loro ormai sconfitti alleati di Hamas, Hezbollah e Houthi.

Tradizionalmente religiosi, i commercianti hanno continuato a sostenere il regime fino a quando il suo costoso estremismo senza sosta ha portato alla guerra diretta con Israele: 12 giorni e notti di attacchi aerei israeliani senza resistenza dal 13 al 25 giugno 2025, che hanno distrutto costosi impianti nucleari, basi militari e la reputazione militare del regime, mentre gli aerei israeliani sorvolavano il Paese e i piloti iraniani non provavano nemmeno a decollare. Anche prima che i bombardieri B-2 di Trump sganciassero le loro 14 bombe pesanti su impianti nucleari multimiliardari come colpo finale, le sempre vanagloriose Guardie Rivoluzionarie erano state smascherate come buffoni incompetenti.

Quando il valore del rial iraniano è crollato sotto il milione per dollaro, i commercianti non sono più riusciti a rifornirsi a prezzi sempre più alti, quindi hanno chiuso i battenti il 28 dicembre 2025, annunciando uno sciopero. Ciò ha scatenato proteste che da allora si sono diffuse in tutto il Paese: non riuscendo a trovare cibo, i potenziali acquirenti sono diventati i primi manifestanti, attirando rapidamente altri e generando proteste sempre più grandi. L'8 gennaio Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià, ha invitato gli abitanti delle città iraniane a uscire per "conquistare e controllare i centri delle città", specificando l'ora di inizio alle 20:00. Quando molte migliaia di persone hanno risposto al suo appello, Reza ha acquisito immediata credibilità presso i funzionari di Washington e i governanti arabi che avevano a lungo ignorato la sua affermazione di poter convocare gli iraniani in generale per sfidare il regime dell'Ayatollah. Ha anche fatto appello all'Artesh, l'esercito regolare, a lungo oscurato dalla Guardia Rivoluzionaria, molto meglio finanziata, dato che i suoi 300mila uomini hanno un'ovvia opportunità di emergere dall'ombra della Guardia Rivoluzionaria, ormai screditata.

È qui che un attacco aereo di Trump potrebbe cambiare il corso degli eventi. I suoi obiettivi sono ovvi: i due quartieri generali delle Guardie Rivoluzionarie a Teheran, il Nasser-e e il Quds-e, entrambi ospitati in edifici ben separati dalle abitazioni civili, con palazzi altrettanto distintivi nella seconda città più grande, Mashhad - teatro di manifestazioni molto vigorose - così come a Isfahan, Shiraz e città minori.

L'argomento a favore è che un attacco aereo renderebbe Trump un uomo di parola, poiché egli ha chiaramente minacciato di ricorrere alle armi se il regime avesse iniziato a uccidere persone, come ha fatto su scala massiccia, con migliaia di vittime ogni giorno.

L'argomento contrario - per il vicepresidente Vance e i suoi colleghi isolazionisti americani - è che le cose potrebbero andare male anche se l'azione degli Stati Uniti si limitasse a diversi attacchi aerei nel corso di una sola giornata. Questo è ovviamente vero per qualsiasi azione militare, ma non è successo il 22 giugno dello scorso anno, quando gli obiettivi nucleari sono stati distrutti senza incidenti.

Per altri consiglieri di Trump, portatori di pensieri più oscuri, il motivo per opporsi a qualsiasi azione degli Stati Uniti contro il regime sanguinario dell'Ayatollah è che - oltre ai 90 milioni di iraniani, agli innumerevoli yemeniti, iracheni, siriani e agli interessi statunitensi in tutto il Medioriente - anche Israele potrebbe trarre vantaggio dalla caduta del suo nemico più ostinato. Questo è un motivo sufficiente per Tucker Carlson e i suoi compagni antisemiti per opporsi a qualsiasi azione militare contro il regime fallito e ora sanguinario.

Quindi, ancora una volta, spetta a Trump e al suo fedelissimo ed efficacissimo Segretario di Stato Marco Rubio, lo stesso che ha sostenuto che Maduro potesse essere

rimosso per iniziare a guarire il Venezuela senza "iniziare una guerra che ucciderebbe migliaia di americani... e che perderemmo": questa era la previsione di Tucker Carlson se Trump avesse attaccato l'Iran lo scorso giugno.