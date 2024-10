Ha un malore, bimba di 12 mesi muore a casa. Sabato era stata dimessa dal pronto soccorso

Ascolta ora 00:00 00:00

Un malore preceduto da sintomi gastroenterici, monitorati anche in ospedale, che si è rapidamente aggravato fino al decesso, vittima una bambina di un anno, morta tra le braccia del suo papà nonostante i tentativi della famiglia e dei soccorritori di salvarla. È in via di accertamento quanto accaduto ieri a Moconesi, in alta Val Fontanabuona, alle spalle del Levante genovese dove la bimba è morta in seguito ad un rapido aggravamento che non le ha lasciato scampo. Poche ore prima in pronto soccorso non erano emerse patologie gravi.

È nell'abitazione della frazione di Terrarossa, nel piccolo comune a una ventina di chilometri dalla riviera del Tigullio dove viveva la famiglia di origine marocchina, che la piccola ieri mattina mostra una serie di sintomi legati a dolori addominali. Già il giorno prima un malessere analogo aveva spinto i genitori a recarsi al più vicino pronto soccorso, a Lavagna, dove la figlia era stata visitata dall'équipe del Gaslini diffuso, servizio gestito dai professionisti dell'ospedale Gaslini di Genova per l'assistenza ai pazienti di età pediatrica anche in emergenza nelle strutture ospedaliere del territorio. La situazione non era apparsa grave e la bambina era stata dimessa. Poche ore dopo il ritorno a casa un nuovo malessere. Arrivano ambulanza e automedica, i soccorritori si trovano di fronte un quadro che appare subito grave, la piccola ha perso conoscenza e si tenta tutto il possibile. Viene disposto anche l'intervento di un elicottero per il trasferimento d'urgenza in ospedale ma la bimba non ce la fa, i medici non possono far altro che constatare il decesso.

Una tragedia che lascia sgomenta la famiglia e un'intera comunità, quella del paesino dove i genitori si erano trasferiti solo da un paio d'anni, nel 2022, dopo un atteso ricongiungimento familiare. Sul posto anche i carabinieri di Chiavari, la procura ha aperto un fascicolo per accertamenti. Il Gaslini ha precisato che la piccola era arrivata al pronto soccorso di Lavagna con sintomi gastroenterici. «Sottoposta a un'accurata valutazione clinica e anamnestica, ha ricevuto la terapia appropriata ed è stata monitorata durante il periodo di osservazione.

Dopo aver riscontrato condizioni stabili, è stata dimessa», conclude la direzione dell'ospedale pediatrico che ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Non si esclude la presenza di patologie congenite silenti, ma a chiarire le cause della morte potrà essere solo l'autopsia nei prossimi giorni.