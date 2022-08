"Ha votato contro..:", "Non faccia la parte...". Scontro tv tra il conduttore e Crosetto

La campagna elettorale è entrata nel vivo e per la prima volta in Italia viene svolta d'estate. Non certo il periodo migliore per parlare agli elettori ma in mancanza di alternative i politici si sono dovuti adattare a questo mood. Nelle reti nazionali sono tornati i dibattiti politici che vedono protagonisti i portavoce più abili per la comunicazione di ogni partito, mentre i leader per il momento si limitano alle interviste nei telegiornali. In queste ore, Guido Crosetto ha partecipato a un dibattito su Rai1, nel corso di un un approfondimento curato dal Tg1 ed è partita la campagna social contro l'imprenditore, fondatore di Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni, che secondo alcuni avrebbe attaccato un giornalista nello svolgimento della sua attività.

Il padrone di casa dello spazio elettorale è Senio Bonini. Durante la parentesi dedicata al Pnrr, Guido Crosetto chiede al conduttore di poter intervenire sul tema: "V ede, il Pnrr ha un nome e un cognome, Angela Merkel. Che la leader in quel periodo in Europa fosse Angela Merkel e non Conte… Guardi, lo dice il mondo, quindi io lo considero un passo avanti importante dell’Europa quello… E penso che Conte abbia avuto… ". A questo punto interviene Senio Bonini per una precisazione su quanto detto da Guido Crosetto: " Però Fratelli d’Italia ha votato 5 volte no sul Pnrr all’inizio, questo lo dobbiamo ricordare… ".

È partito l’attacco.

“Crosetto attacca un giornalista che fa il suo dovere!”

Mai fatto.

Il giornalista dice una cosa “non vera”.

Mia mamma a casa pensa che lui sia terzo. Ma se dice una cosa falsa, non lo è.

Fdi (per fortuna è ufficiale) non ha mai votato contro. Si è astenuta. pic.twitter.com/BMR1FGjf4v — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 8, 2022

Davanti a un'affermazione non veritiera, Guido Crosetto ha replicato: " Lei faccia il conduttore, non faccia la parte ". Ma ilgiornalista ha proseguito: " No, io faccio il conduttore e richiamo alla memoria, poi le chiedo un commento, questo è ovvio, per carità ". Ma Guido Crosetto non molla e ribatte: " No, no, no, non si schieri troppo…FdI ha votato 5 volte in Europa contro indicando come problematica quelle cose che poi sono state cambiate ". La vicenda si chiude qui, almeno in tv, non sui social, dove i soliti noti hanno colto l'occasione per sferrare l'attacco alla politica che non riconosce il ruolo dei giornalisti. Sono anche comparsi i soliti tweet che sottintendendo la volontà del centrodestra di non amare i confronti, imponendo i monologhi rispetto ai dialoghi.