Hannah, studentessa modello pronta a entrare a Oxford. Le sue battaglie per le donne

Avvolto in un sacco azzurro il corpo di Hannah Lynch è stato portato sulla banchina del molo di Porticello. Sono le 13.30 di ieri. Il suo ritrovamento, dopo giorni di ricerca, ha decretato l'ufficiale chiusura delle operazioni che sono state coordinate dalla guardia costiera di Palermo. La 18enne, figlia dell'imprenditore Mike, magnate britannico morto anche lui nella tragedia del Bayesian di lunedì scorso, è l'ultima vittima a essere stata recuperata da una squadra di sommozzatori dei Vigili del fuoco che dal 19 agosto insieme ai colleghi della guardia costiera, in tutto 40 sub, hanno effettuato un totale di 123 immersioni per ritrovare i corpi delle sette vittime.

La ragazza è stata recuperata dentro una cabina. Come gli altri passeggeri, era in una zona della nave che, stando a una prima ricostruzione della tragedia, si sarebbe allagata per ultima. È lì che hanno cercato di rifugiarsi i sette rimasti intrappolati nel natante nell'intento di uscire e salvarsi. Sono stati 16 lunghissimi minuti tra presa consapevolezza di ciò che stava accadendo e il panico, con la tentata fuga, un tempo in cui, secondo alcune fonti qualificate, l'equipaggio, con particolare riferimento al comandante, James Cutfield, 51enne neozelandese, e il primo ufficiale, il 22enne Matthew Griffith, avrebbero potuto mettere in atto azioni tali da scongiurare l'affondamento della barca.

Hannah aveva raggiunto i genitori bordo del veliero dopo aver avuto i risultati degli A Levels, corrispondenti inglesi della maturità italiana in una delle scuole private più esclusive del Regno Unito, la Latymer Upper School di Hammersmith. Aveva terminato il suo corso di studi a Ferragosto e si accingeva a entrare a Oxford. Era una studentessa modello. La sua media era molto alta. In più occasioni, i genitori Mike Lynch e la madre Angela Bacares, superstite del Bayesian, avevano anche fatto delle donazioni alla scuola frequentata in passato da ex allievi famosi come gli attori Hugh Grant e Alan Rickman. Lo scorso anno aveva vinto il William C Smith Award per la poesia, che adorava così come leggere libri, ed era impegnata sul fronte dei temi sociali, come i diritti alle donne. La sua scomparsa ha scosso la comunità britannica, provata per l'incredibile e inaspettata tragedia del Bayesian. Alcuni amici della giovane parlando di lei, al Times, la descrivono come una «supernova, determinata, ostinata e divertente» e una sua ex compagna di scuola ha raccontato al The Indipendent di essere «incredibilmente sotto choc».

«La famiglia Lynch è devastata, sotto choc e riceve conforto e sostegno dai familiari e dagli amici». Lo ha detto alla Bbc il portavoce della famiglia. «I loro pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia. Vorrebbero ringraziare sinceramente la guardia costiera italiana, i servizi di emergenza e tutti coloro che hanno contribuito al salvataggio. La loro unica richiesta ora è che la loro privacy venga rispettata in questo momento di indicibile dolore». A ricordo di Myke e della figlia Hannah la famiglia ha pubblicato una foto di loro due.

Oggi è prevista una conferenza stampa in procura a Termini Imerese e dovrebbero essere emessi i primi avvisi di garanzia che consentono agli indagati di nominare i loro periti che presenzieranno alle autopsie. Queste saranno effettuate nei primi giorni della prossima settimana.

