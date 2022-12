Gli haters idioti con la Ferragni. Madre in affari, non intellettuale

Io penso che i social siano un contenitore di cretini. Come d'altra parte lo è la stessa umanità, di cui solo una minima parte potremmo definire Homo sapiens, l'altra parte è idiota. Non offendetevi, voi che state leggendo, sto parlando degli altri, quelli che si offendono, spesso per interposta persona, neppure se parli di loro. Stesso ragionamento per i follower di Chiara Ferragni, ma idem per gli haters. Che hanno cominciato a insultarla perché ha postato delle sue foto in intimo e non avrebbe dovuto perché è mamma.

Ripeto: ha postato delle sue foto in biancheria intima e non doveva. Perché è mamma. Eh? Ma scherziamo? Gli hater sono peggio dei follower, perché ti seguono solo per odiarti. Comunque, Chiara Ferragni ha fatto del suo corpo, del suo viso, del suo stile, del suo essere acqua e sapone, del suo carisma senza eros, di quello che è insomma, un business, e ci è riuscita, e oltretutto non capisco quale sia il problema delle sue foto in intimo. Mica è un intellettuale. E comunque pure lo fosse si sono fatti fotografare nudi tanti, da Vittorio Sgarbi a Achille Bonito Oliva e me.

C'è una sessuofobia di fondo nella società italiana (e non solo italiana), che include anche le femministe (molte delle quali lo sono perché nessuno vuole fare sesso con loro, non dico i nomi, tanto li sapete). Una volta le vere femministe dicevano l'utero è mio e lo gestisco io, idem Chiara Ferragni, che non è solo una donna, è un lavoro, è un business, è Chiara Ferragni. È mamma e non può pubblicare foto in intimo? E perché mai? E allora Malena la Pugliese, eccezionale pornostar che ha pubblicato per Mondadori una sua autobiografia intitolata Pura non potrebbe diventare madre perché pornostar? Non sto ovviamente mettendo Malena e Chiara Ferragni in questo discorso sullo stesso piano (ma alla fine forse quasi, anche perché più che un piano è il pianerottolo dei moralisti), ma non capisco proprio: una madre dovrebbe essere Madre Teresa di Calcutta? Cosa ci sarebbe di male? Per lei, per i figli? Chiara Ferragni fa del suo corpo quello che vuole, e sicuramente un giorno i figli saranno contenti del conto in banca che Chiara gli ha lasciato. Miglior mamma di così non si può.