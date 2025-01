Hegseth confermato al Pentagono. Ma il suo nome passa al Senato solo grazie al voto del vice Vance

Ascolta ora 00:00 00:00

Pete Hegseth è il nuovo capo del Pentagono. L'ex conduttore di Fox News è stato confermato dal Senato di misura, e per sbloccare l'impasse della più controversa tra le nomine di Donald Trump è stato necessario il voto del vice presidente JD Vance. Tre senatori repubblicani - Susan Collins del Maine, Lisa Murkowski dell'Alaska e Mitch McConnell del Kentucky - si sono uniti ai democratici nel votare contro il via libera al 44enne veterano esprimendo forti dubbi sia sulle sue qualifiche per guidare la più ampia macchina militare e burocratica Usa, sia per il flusso costante di accuse (da lui sempre negate) che vanno dagli abusi domestici al consumo eccessivo di alcol. È accaduto solo in un'altra circostanza nella storia degli Usa che il vice presidente dovesse esprimere un voto decisivo per un funzionario del gabinetto. Durante l'audizione alla Camera Alta la scorsa settimana, l'ex anchor di Fox ha parlato di una «campagna diffamatoria coordinata» contro di lui, assicurando che «non è una persona perfetta, ma la redenzione è reale». Il presidente Trump, da parte sua, lo ha definito «un uomo molto, molto buono», e dopo la sua conferma ha scritto su Truth: «Congratulazioni a Pete Hegseth. Sarà un grande segretario della Difesa». Murkowski, invece, ha motivato il voto contrario affermando che «i comportamenti passati ammessi da Hegseth dimostrano una mancanza di giudizio che è sconveniente per qualcuno che deve guidare le nostre forze armate». E peraltro assumerà il controllo del Pentagono in un momento molto delicato, con la guerra che infuria in Ucraina, il Medio Oriente instabile nonostante i cessate il fuoco in Libano e a Gaza, e mentre Trump espande il ruolo dell'esercito per la sicurezza al confine con Messico.

Nei giorni scorsi i senatori hanno ricevuto una dichiarazione giurata dall'ex cognata del neo segretario alla Difesa, Danielle Hegseth, nella quale ha affermato: «Penso che abbia un problema di abuso di alcol e che sia stato violento con la sua ex moglie Samantha». Precisando di «aver osservato personalmente il suo comportamento irregolare e aggressivo per molti anni».