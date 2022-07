"Ho gli occhi della tigre". Letta si sente Rocky ma è solo un pugile suonato

Enrico Letta come Rocky Balboa. O, per lo meno, questo è quanto crede lui. E sembra crederci un sacco il segretario Pd " che non suda ", come ha fatto notare Matteo Salvini. Chi, in questi anni, non ha associato almeno una volta Enrico Letta a Sylvester Stallone nell'interpretazione di uno dei suoi ruoli più iconici? Certo, Rocky Balboa su quei ring sudava un sacco, ma aveva anche un sacco di pettorali e di muscoli vari in più rispetto al segretario del Partito democratico, che però si rivede nel pugile americano più famoso della cinematografia mondiale. Il motivo? Gli occhi. Ebbene sì, Enrico Letta sembra convinto di avere gli iconici "occhi della tigre", tanto da menzionarli in quasi ogni intervista che rilascia.

Questo pomeriggio - ospite di Mezz'ora in più, condotto da Lucia Annunziata - ha dichiarato in modo tronfio: " Io, in questo momento, ho gli occhi di tigre ". Una replica alla pungolatura della conduttrice in merito alle sue affermazioni di pochi giorni fa durante un'assemblea con i gruppi parlamentari del Partito democratico: " A partire dalla giornata di oggi, dobbiamo avere gli occhi di tigre. Nei momenti che passerete alle nostre feste, che sono tantissime in tutta Italia, comunicate con gli occhi di tigre ai militanti ". Non si sentiva sicuramente la mancanza della versione motivatrice di Enrico Letta, che però ha deciso di puntare tutto su questa metafora tratta dal film di Rocky Balboa per tentare di far colpo sugli elettori per racimolare qualche voto in più in vista del 25 settembre.

Il leader del Partito democratico sembra essere davvero sicuro del fatto che "gli occhi della tigre" saranno la chiave di volta della sua campagna elettorale: " Se lo vedranno nei nostri occhi, si renderanno conto che la volontà di andare avanti è quella giusta e determinata ". Poche ore dopo, al Tg3, Enrico Letta tirava nuovamente in ballo la metafora cinefila: " L'ho detto oggi a tutti i nostri potenziali candidati, ai parlamentari, ai membri della segreteria, lo dico a tutti: voglio vedere candidati con occhi di tigre ".