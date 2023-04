Le hostess? Senza ricrescita. Galateo di Ita per volare "chic"

Stile italiano, rigore tedesco, compatibilmente con la capacità di commistione dei due popoli, ovviamente. Che com'è noto partono dagli antipodi. I tedeschi amano gli italiani ma non li stimano, gli italiani stimano i tedeschi ma non li amano. La convivenza prenderà in ogni caso il volo sulla compagnia di bandiera Ita Airways (decollata per la prima volta nel 2021) il cui 40 per cento dovrebbe a breve passare nelle mani della teutonica Lufthansa. Nel frattempo però, per hostess e piloti è stato redatto un intransigente galateo che promette un decoro degno di altri tempi. Ita Airways potrebbe essere l'ultima oasi di buongusto a giudicare dalle regole imposte al suo equipaggio. Un'infinità di «accortezze». Mettetevi comodi quindi perché a confronto, le istruzioni del personale di bordo su maschere d'ossigeno e uscite di sicurezza ripetute in tre lingue diverse, sono davvero concise.

Dall'abbigliamento al comportamento in pubblico, i dettami estetici del personale di volo e di terra comprendono davvero ogni aspetto: dai tatuaggi alla gomma da masticare passando per la foggia dei baffi e l'uso del telefonino. Barba rigorosamente sotto i cinque millimetri, orecchini ad uso esclusivo delle donne, piercing ad uso di nessuno, vietato masticare la gomma per tutti così come fumare e tenere le braccia conserte o in tasca davanti ai passeggeri. Un bon ton che ha quasi pretese motivazionali, delle regole che ispirano l'orgoglio dell'appartenenza a una realtà di prestigio come la compagnia di bandiera, praticamente Downton Abbey ad alta quota. «Questo lookbook è un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di Ita Airways», recita l'introduzione della guida distribuita in lingua italiana e inglese. E le indicazioni non lasciano dubbi (né libertà), lì è spiegata ogni cosa: da come acconciarsi i capelli o curarsi la barba a come e quando indossare la divisa. Ecco, le indicazioni sulla divisa sono dettagliate al limite dell'ossessivo: non va mai indossata fuori servizio, mentre si mangia o si beve o si fuma in pubblico, deve sempre essere curata e impeccabile e bisogna sempre averla indosso a bordo, negli aeroporti, negli hotel di transito; la giacca della divisa deve essere «sempre abbottonata» e i pantaloni vanno «indossati con la cintura»: «esclusivamente l'ultimo modello» fornito dalla Compagnia. Poi c'è tutto un capitolo accessori, uno steward o una hostess di Ita Airways devono saper padroneggiare con misura e maestria anche gli insidiosissimi ninnoli che, com'è noto, sono in grado di mortificare o trascinare in basso anche un look perfetto. Pertanto sarà consentito indossare orologi di dimensioni moderate o di foggia sportiva, saranno invece vietati quelli dai colori sgargianti o bianchi o tempestati di gemme (gemme?! Ma quanto guadagnano gli assistenti di volo di Ita?!). Niente anellini, brillantini, palline metalliche sulla lingua, alle sopracciglia, al naso e alle orecchie, eccetto il classico foro ai lobi. Possono essere indossati al massimo due anelli sia per la donna che per l'uomo: in oro o argento, di stile tradizionale e ovviamente di dimensioni moderate. È vietato indossare anelli al pollice.

Poi si passa al capitolo acconciatura dei capelli, per le donne «vanno tenuti sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi». Guai a non star dietro alla ricrescita: «Non deve assolutamente mai essere visibile». Per gli uomini il taglio dovrà essere corto e ordinato e la cura della barba deve essere impeccabile e costante: «Ben pettinata, sagomata» e «non più lunga di cinque millimetri». Il pizzetto deve essere corto e ben curato. I baffi devono essere «corti e di foggia classica». Vietato il pizzetto senza baffi, la barba senza baffi, la mosca sotto il labbro. E le basette... Non dimentichiamo le basette: devono essere di taglio classico, dritte, di lunghezza non superiore a metà orecchio.

Tutto tremendamente chic. Speriamo solo che con tutte queste indicazioni, agli assistenti di volo non venga da prendere il largo.