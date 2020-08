Decreti Salvini? Già fatti a pezzi: l'accoglienza torna business

Verrà esaminato a settembre. E guai a chiamarlo decreto sicurezza. Sul cambiamento di nome il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è stata chiara: decreto immigrazione, non sicurezza. " Il testo è stato chiuso con le parti politiche della maggioranza. Verrà esaminato dopo il periodo estivo, se ne parlerà a settembre ", aveva spiegato il ministro a Ferragosto aggiungendo di non aver toccato " gli aspetti della sicurezza ma la parte immigrazione, andando a recepire le osservazioni della presidenza della Repubblica ". Così i decreti sicurezza di Matteo Salvini sono già stati fatti a pezzi.

Tra le modifiche principali c'è quella che riguarda il meccanismo di accoglienza. "Quello che era una volta lo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ndr) lo chiamaremo Sai, Sistema di accoglienza ", aveva spiegato Lamorgese. Un cambio di nome che renderà meno netta la distinzione tra profughi e richiedenti asilo. Poi il ministro aveva aggiunto: " Prevediamo che i Comuni se ne facciano carico ma tenendo conto delle risorse economiche disponibili. Fatti i calcoli, ce ne vogliono di ingenti, lo vedremo a regime nel tempo, ci si arriverà gradualmente ". Un altro aspetto, come riporta La Verità, riguarda il business dell'accoglienza. Se i decreti di Matteo Salvini puntavano a tagliare i fondi a cooperative, onlus e altre istituzioni, i giallorossi hanno cambiato del tutto l'impostazione. Ed ecco che i fondi tornano a salire e i professionisti dell'accoglienza a guadagnare.

Pochi giorni fa, Luciana Lamorgese e il ministro Luigi Di Maio hanno concluso un accordo a Tunisi che prevede il pagamento al governo nordafricano di 11 milioni di euro. Un "successo" per i giallorossi che ha scatenato l'ira della Lega. " L'Italia - ha tuonato l'ex ministro Salvini - finanzia i controlli anti-clandestini in Tunisia grazie ai decreti Sicurezza che il governo vuole cancellare. Gli 11 milioni che Roma verserà a Tunisi sono frutto dei risparmi sul capitolo dell'accoglienza dopo la razionalizzazione voluta dalla Lega e approvata anche dai grillini. Ennesima dimostrazione che Conte-5Stelle-Pd non hanno idee né valori ma solo odio ideologico e fame di poltrone. Questo governo mette in pericolo l'Italia ". E intanto gli immigrati continuano ad arrivare.