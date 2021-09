I droni anti-roghi e assembramenti violano la privacy

Droni che sorvolano la costa per monitorare la febbre ai bagnanti, che controllano dall'alto gli assembramenti, gli illeciti ambientali, i roghi tossici, gli abusi edilizi. Ma adesso il garante per la Privacy ha acceso un faro nei confronti di iniziative che prevedono con troppa facilità l'utilizzo di questi strumenti. Perché il ricorso sempre più frequente e per le finalità più diverse ai droni, potrebbe risultare lesivo della riservatezza delle persone riprese.

Nei giorni scorsi l'Autorità è intervenuta per accertare il corretto trattamento dei dati effettuato mediante l'utilizzo di droni con una richiesta di informazioni inviata al Comune di Bari, che vuole ricorrere ad altri velivoli, oltre a quelli normalmente usati dalla polizia locale, per monitorare «eventuali assembramenti incompatibili con le limitazioni dovute alla gestione della pandemia». Il Comune entro 20 giorni dovrà fornire al Garante tutte le informazioni richieste (caratteristiche tecniche dei droni, finalità perseguite, tempi di conservazione delle immagini, comunicazioni a soggetti terzi), inviando copia dell'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dal Regolamento Ue. A fine agosto, un'analoga richiesta è stata inviata a Roma Capitale, la cui polizia locale in autunno si accinge a controllare il territorio cittadino con nove piccoli droni. Anche in questo caso, con l'avvio dell'istruttoria il Garante intende verificare l'impatto dell'iniziativa sulla privacy delle persone e il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati. Entro 20 giorni Roma Capitale, oltre a fornire le informazioni richieste, dovrà inviare copia della valutazione d'impatto o specificare i motivi per i quali non ha ritenuto di doverla effettuare. Ieri, infine, è stata inviata una richiesta di informazioni alla Azienda Usl Roma 3 per verificare il corretto trattamento dei dati personali, anche di tipo sanitario, nell'ambito di un'iniziativa in programma domani e domenica sulle spiagge di Ostia: l'azienda sanitaria mediante un drone intenderebbe rilevare la temperatura corporea a tutte le persone presenti in spiaggia.