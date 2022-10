La "I" e i gesti grafici: chi sono davvero La Russa e Fontana

La firma di Ignazio La Russa, con le iniziali del nome appena accennate, ma con la lettera “I” del nome ben rappresentata, sia in alto che in basso, sta a indicare una natura sensibile e idealista, con una fervida immaginazione dovuta anche a slanci operativi che non gli permettono di subire alcunché passivamente. È pur vero che, se fosse necessario, egli saprebbe utilizzare molto bene l’aggressività verbale.

Ciò si rivela nelle totalità espressiva della firma che mantiene nel tratto una certa originalità e focosità, ma anche punte di gentilezza che possono stupire e che egli adotta per sentirsi sempre presente in quanto l’intensa voglia di “vivere” lo rende immediato e impulsivo.

Gli allunghi delle lettere all’interno della firma e la fluidità che la caratterizza, dimostrano un forte istinto pulsionale, ma anche tratti di eleganza che la rendono piacevole. Infatti, egli possiede un temperamento sanguigno che lo rende operativo, astuto e attento a tutto ciò che lo circonda per cui agisce di conseguenza.

Nella firma di una persona si coglie non solo la parte che spinge l’individuo alla realizzazione sociale ma anche la paternità introietta che fa da stimolo e che ricorda la formazione avuta dal padre, sia che essa sia stata positiva o negativa.

Lo slancio un po’ “sornione” dell’attuale Presidente del Senato fa intendere che egli abbia intenzione di “mettere in tavola” tutta la sua esperienza e abilità per non lasciare nulla d’intentato.

Dalla firma del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, emerge inveve un carattere essenziale con modalità di riservatezza e un pensiero introverso. Ossia egli ama approfondire ciò che ritiene utile per il proprio bagaglio di cultura e di esperienze, al fine di favorire la propria e altrui crescita.

Egli è portato ad attivarsi operativamente, ma allo stesso tempo anche a cercare soste rigeneratrici per poter meglio svolgere i propri compiti.

Potrebbe anche lasciarsi prendere da un’ansia di tipo anticipatorio nel porsi e proporre le proprie ragioni e argomentazioni. Tuttavia, egli non difetta certamente di spirito di partecipazione e di sensibilità specie verso chi ha bisogno.

La natura compartecipativa emerge da alcuni gesti grafici della sua firma che svettano vero l’alto, sottili ma pronunciati, a dimostrare come il soggetto possa non tollerare situazioni intriganti o poco trasparenti, soprattutto quando queste sono caratterizzate da poca chiarezza. In tal caso, egli potrebbe reagire con delle chiusure, ma mai con malevolenza (vedi grafia sottile, con aste e tratti gettati in alto con scarsa energia vitale).

Persona impaziente e premurosa, ama osservare e capire prima di arrivare a conclusioni affrettate. Infatti, la sensibilità, oltre ad aver arricchito la sfera cognitiva, lo ha predisposto ad essere fedele ai principi in cui crede.