I fan di Grillo a Travaglio. "Moralizzatore stanco"

Giuseppe Conte, a partire da oggi, vuole intensificare la campagna «IoRivoto» per assicurarsi il raggiungimento del quorum nella seconda votazione sulle modifiche allo Statuto. Beppe Grillo (foto), dall'altro lato, studia una soluzione indolore per rompere l'accordo che gli impone di non fare contestazioni sul simbolo del M5s. Intanto i sostenitori del Garante rilanciano un video in cui Conte blindava i due mandati e replicano all'editoriale al veleno di Marco Travaglio contro il fondatore. L'ultima settimana prima del secondo round, chiesto da Grillo, delle consultazioni pentastellate, parte di nuovo all'insegna del muro contro muro

Conte punta al massimo della partecipazione, utilizzando anche le pagine social dei suoi supporters, per spingere l'hashtag #IoRivoto. Così da contrapporsi alla campagna per l'astensione portata avanti da Grillo e dai suoi. A partire da oggi, e fino a giovedì, deputati, senatori ed ex big del M5s faranno dei video social per portare gli iscritti a votare. «Un superamento del quorum, magari di larga misura, sarebbe la sconfitta definitiva di Grillo», riflettono i dirigenti dei Cinque Stelle vicini a Conte. L'ex premier è al lavoro, dunque, sul dossier «IoRivoto». Anche per questo ha scelto di non presentarsi all'evento di Europa Verde a Chianciano Terme.

Ma è caldo anche il fronte pro-Grillo. Se il Garante tace, a parlare sono i suoi fan. Riuniti nella nuova pagina social de I Sostenitori di Beppe Grillo, i movimentisti rispondono a Travaglio. «Fatti un favore, caro Direttore, prenditi una pausa», scrivono. «Magari ti accorgerai di essere diventato esattamente ciò che hai sempre disprezzato: un moralizzatore stanco», aggiungono. E fanno circolare un video del 2022 in cui Conte lodava la regola dei due mandati, ora sconfessata dagli iscritti. Grillo, invece, ansioso di muovere guerra legale sul simbolo, cerca un modo di rompere l'accordo con Conte che gli vieta di fare ricorsi sul logo. Un patto che include anche la tutela legale da parte del M5s per i procedimenti penali contro il comico.

Le pendenze sarebbero tre e «ormai non ha più granché di spese da sostenere», sostiene chi lo appoggia. Perciò valuta anche di rinunciare alla copertura e dare il via, dopo il voto del prossimo fine settimana, alla battaglia sul simbolo. Una faida che potrebbe durare anni.