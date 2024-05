I grillini si danno alla "pesca resiliente"

Hanno cominciato con un Vaffa. Stanno annegando in un fiume di parole. Tra la pesca resiliente e la dismenorrea. La blockchain e gli animali esotici. I trofei di caccia e la bioeconomia circolare. Bisogna tenersi forte, reggersi per bene e tirare un bel respiro. Il programma del M5s è da record della verbosità. Da medaglia d'oro della logorrea. Sono 103 pagine per diciassette capitoli. Per leggerlo bisogna prendersi almeno due giorni di ferie. D'altronde sarebbe stato difficile ottenere un risultato diverso da Giuseppe Conte. Il premier delle conferenze stampa irrefrenabili alle otto di sera. Il principe del foro che azzanna gli avversari a colpi di «interlocuzioni» e overdose di avverbi. E allora si parte con la «Pace» da «riportare in Europa». Per un «Unione Europea che funzioni» e una «Unione dei diritti». Sullo sport Conte guarda al «modello australiano». C'è un paragrafo intero dedicato a «Blockchain e Crypto». La blockchain era un vecchio pallino di Gianroberto Casaleggio. Uno dei simulacri del M5s che fu. Con Conte che sostiene «la crescita dell'ecosistema blockchain a livello europeo». Quindi si passa ai capitoli sulla lotta alla criminalità e alla corruzione e sulla «terza via» pentastellata per quanto riguarda i «flussi migratori». Accanto ai cavalli di battaglia della settimana corta, del salario minimo e del reddito di cittadinanza, il M5s propone «un congedo di tre giorni, sovvenzionato dallo Stato, per chi soffre di dismenorrea, termine che indica la sofferenza causata dalle mestruazioni». Conte non vuole lasciare indietro nessuno e non dimentica nulla. C'è l'incentivazione dell'uso della bicicletta a livello europeo e «un piano d'azione Ue sulle pompe di calore». La bioeconomia circolare e un capitolo tutto dedicato ai diritti degli animali. Qui trovano spazio lo «stop al commercio di pellicce» e un punto su «animali esotici e trofei di caccia». Conte chiede un «elenco positivo europeo che disciplini il commercio di animali selvatici ed esotici e limiti la loro detenzione come animali da compagnia». Dopo aver abolito la povertà, il M5s vuole eliminare i proprietari di iguane e anaconde. Si continua: «Riteniamo necessario intervenire sul commercio di trofei di caccia». Con l'obiettivo di «vietare la caccia al trofeo nella sua totalità». L'estenuante maratona prosegue con la «riduzione degli alunni per classe» e un capitolo sulla «pesca sostenibile e resiliente». Ma anche con la difesa del «cinema d'autore e indipendente». Un leader, Cinque Stelle, diciassette capitoli e più di cento pagine di programma.

