"Basta con i divieti". I 5S contro l'editto di Grillo

“Basta con i divieti di partecipare alle trasmissioni televisive” . I parlamentari del Movimento 5 Stelle sono in rivolta, non sopportano più l’editto anti tv del garante Beppe Grillo, soprattutto dopo le vicende giudiziarie del figlio Ciro. Dal mese di marzo, gli esponenti dei 5 Stelle non possono rilasciare interviste, né essere ospitati in televisione per discutere di questioni interne al partito. Un’unica eccezione è prevista per i ministri. Una disposizione che non va più giù ai pentastellati, nell’occhio del ciclone per una serie di eventi concatenati. L’incoronazione come leader dell’ex premier Giuseppe Conte, i problemi con l'associazione Rousseau e con Davide Casaleggio, oltre al clima poco sereno nell’alleanza di governo, hanno spinto Grillo, un po’ di tempo fa, a mettere il bavaglio ai suoi rappresentanti istituzionali. Nessuna dichiarazione non concordata.

Eppure sono passate settimane da quando è arrivato Conte e i parlamentari credevano in un cambio di rotta. Loro costretti al silenzio, mentre le questioni politiche diventano sempre più spinose. La confusione regna sovrana e il diktat diventa difficile da sopportare. Anche i tradizionali mezzi di informazione del Movimento 5 Stelle sembrano essere allo sbaraglio. Come riporta il quotidiano la Repubblica, il Blog delle Stelle, che fungeva da portavoce dell’attività politica dei pentastellati è stato fagocitato dall’associazione Rousseau. Ora il sito viene utilizzato per promuovere un nuovo progetto civico, in concorrenza con lo stesso partito.