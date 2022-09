"I soldi non vengano solo dal lavoro". La gaffe della dem Rachele Scarpa

Presentati in pompa magna, con elogi quasi melensi, i giovani candidati del Partito democratico rappresentano un boomerang per Enrico Letta. Emblematico il caso La Regina, noto per le sue posizioni anti-Israele. Sulla stessa scia, impossibile non pensare a Rachele Scarpa: “Chi si ostina a parlare del 'diritto di Israele di difendersi' si rifiuta di cogliere la gravità e la complessità della situazione” , il suo pensiero.

Ma la candidata dem “Under 35” in Veneto si è resa “protagonista” anche di un’altra vicenda. Nelle ultime ore è diventato virale un video del 2021. Il motivo? Dichiarazioni alquanto discutibili, se non peggio. Nella clip la 25enne afferma che "è necessario interrompere il circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento per le persone" .

Non sono passati anni, il video risale a pochi mesi fa. E non si può neanche parlare di lapsus o fraintendimento: Rachele Scarpa dice quel che dice leggendo un testo scritto. C’è stato anche un pensiero profondo, dunque. Il risultato però è la bagarre sui social network. Non parliamo di un’attivista o di una simpatizzante, ma di una capolista Pd. Un profilo su cui Letta ha puntato con convinzione.

Tanti i commenti sul web, anche Luigi Marattin è intervenuto nel dibattito. “Che cosa significa? Che io debba invece essere la rendita, dietro cui non c'è produzione, crescita, occupazione? Oppure il sussidio? E in quel caso, chi produce il reddito necessario per creare e distribuire il sussidio? Altri 'mezzi di sostentamento’, sul momento, non me ne vengono in mente” , l’analisi del volto di Italia Viva. Travolta dalle polemiche, Rachele Scarpa ha scelto Twitter per fornire la sua versione e ha puntualizzato: “Il Pd è il partito del lavoro che resta il primo strumento di emancipazione. 'Sostentamento’ è però un insieme più ampio di diritti, che devono essere garantiti. Senza polemiche: magari lo capisce meno chi ha sempre difeso la precarietà chiamandola 'flessibilità'” . E ancora il renziano: "La candidata Pd poi è stata così gentile da rispondermi, ma tuttavia senza davvero rispondere alla domanda che avevo fatto. Ha preferito riciclare qualche vecchio slogan della Cgil contro il Jobs Act, che per alcuni è il jolly utile quando non sai bene cosa dire" .