I superstiti del Bayesian a casa in jet privato. L'equipaggio in hotel, presto i primi indagati

James Cutfield, 51 anni, neozelandese, sarà sentito nuovamente dagli inquirenti. Capitano del Bayesian affondato alle 4.06 del 19 agosto nello specchio d'acqua di Porticello, nel Palermitano, è lui la chiave dell'indagine. Quali decisioni ha assunto prima e durante la tempesta, in quei 16 minuti concitati in cui lo yatch di lusso è stato sferzato da fortissimi venti, ha scarrocciato compiendo una rotazione di 270 gradi sul suo asse per poi affondare di poppa portando con sé 7 persone?

Non è al momento iscritto sul registro degli indagati, ma, in vista delle autopsie, il suo potrebbe essere il primo avviso di garanzia. Bisognerà vedere se reggerà la sua versione di «una tromba d'aria improvvisa». Il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano ha parlato di «evento repentino e improvviso» e il comandante della guardia costiera di Palermo, Ammiraglio Raffaele Macauda, ha detto che «il Meteomar non prevedeva, nell'area del Tirreno meridionale ovest, burrasca, ma 5 come mare e isolati temporali. Non c'erano avvisi di burrasca in quella zona».

Per l'esattezza, il Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia aerospaziale aveva diramato un primo «avviso di burrasca» alle 21 del 18 agosto che segnalava il passaggio del sistema frontale con annessa possibilità di temporali, e un altro, analogo, alle 00:00 il 19 agosto, che annunciava la presenza di «temporali isolati con colpi di vento in atto nel Mar Tirreno».

L'attenzione di chi indaga è focalizzata anche sul resto dell'equipaggio che, cuoco a parte, si è messo in salvo. Tijs Koopmans, ufficiale capo, (Olanda), Tim Parker Eaton, ufficiale ingegnere (Regno Unito), Htun Myint Kyaw, nostromo (Birmania), Matthew Griffiths, marinaio (Regno Unito), Leo Eppel, marinaio (Spagna), Sasha Murray, capo hostess (Irlanda), Katja Chichen, hostess junior (Germania), Leah Randall, terza hostess di bordo (Sudafrica) e lo stesso Cutfield si trovano in un blindato Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia, a disposizione degli inquirenti, mentre gli altri sopravvissuti hanno fatto rientro a Londra con un jet privato. Sono Angela Barcares, moglie del tycoon britannico Mike Lynch morto nel naufragio insieme alla figlia Hannah, James Emsilie, 35 anni, e la moglie Charlotte Golunski, la loro figlia Sophia di un anno, Ayla Ronald, 36 anni, inglese e Matthew Fletcher, 41enne inglese.

Oltre all'interrogatorio di Cutfield si attendono la delega della procura per le autopsie e la simultanea iscrizione dei primi nomi nel registro degli indagati. Il fascicolo, per ora contro ignoti, è per omicidio colposo e naufragio colposo.

Sarà fondamentale il recupero del veliero per cristallizzare le ipotesi investigative che avrebbero rilevato una serie concatenata di errori, e nel sistema Ais, di cui era dotato lo yatch, che traccia i movimenti delle barche e funge da scatola nera, anche se diversa da quella degli aerei.