Il Pd nel caos: scoppia pure la guerra sul clima in casa Prodi

Il tema ambientale rischia di diventare l'ennesimo pomo della discordia in casa Pd. E quando i contrasti montano all'interno della famiglia Prodi, lo scontro rischia di assumere connotazioni bibliche.

Non c'è pace, insomma, per il segretario dem Enrico Letta, che nel cercare alleati per il Partito democratico è andato a bussare anche alla porta dei Verdi. Ma quale sarebbe l'argomento del contendere fra la compagine di Letta, il quale riconosce nella figura di Romano Prodi un mentore, e Franco Prodi, ex professore ordinario di Fisica dell'atmosfera presso l'Università degli Studi di Ferrara? Il riscaldamento globale. Secondo Franco Prodi, che per percorso di studi ha sicuramente più da dire sul tema rispetto al fratello, non ci sarebbe alcun disastro climatico globale in arrivo, con buona pace dei sostenitori di Greta Thumberg.

Il problema è che il Pd ha fatto dell'emergenza climatica uno dei suoi cavalli di battaglia. Cosa fare adesso che Franco Prodi, insieme ad altri esimi colleghi accademici, arriva addirittura a firmare una contropetizione sul clima?

Franco Prodi e gli altri scienziati, tutti bollati come "negazionisti", non calano sentenze dall'altro, anzi. Sfidano i promotori dell'Apello per il clima (iniziativa lanciata sulla piattaforma Change.org) a un confronto scientifico in sede istituzionale, accademica o politica. Un tavolo a cui sedersi per dibattere finalmente sul tema, e trarre le dovute conclusioni.