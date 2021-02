Ignazio La Russa: "FdI mai con gli ex stalinisti di LeU"

Ignazio La Russa è un politico di lungo corso, conosce perfettamente i meccanismi di Palazzo de quelli della politica. In queste frenetiche giornate di consultazioni, oggi è stato anche il turno di Fratelli d'Italia, che nel primo pomeriggio ha incontrato Mario Draghi. Un incontro cordiale e costruttivo, durante il quale però Giorgia Meloni ha ribadito al presidente del Consiglio incaricato la ferma volontà del suo partito di non votare la fiducia al governo nascente. Non è esclusa l'astensione, ma è un discorso di cui si parlerà successivamente. Per il momento il partito di Giorgia Meloni ha confermato le posizioni di contrarietà già ampiamente espresse nei giorni precedenti.

Ed è proprio sulle posizioni di Giorgia Meloni che Ignazio La Russa è intervenuto in diretta su La7 a L'aria che tira, appoggiando la linea politica segnata dal leader di Fratelli d'Italia. " Noi non possiamo andare 'male accompagnati' in questo governo: il problema non è Draghi, che noi rispettiamo, ma il fatto che, problema per problema, dovrà mettere d'accordo partiti che la pensano in maniera opposta. Se è stato difficile per Conte. E più aumentano i partiti... ", ha detto il vicepresidente del Senato. La Russa ha ricordato quali sono stati i principi di valore e di merito che hanno messo le basi alla nascita del partito di Giorgia Meloni: " Fdi è nato dicendo mai più un governo tecnico, mai con il Pd . È normale che adesso vada, male accompagnato, con il Pd e gli ex stalinisti di Leu, i Cinque Stelle, con Renzi... ".

Come spesso accade, Ignazio La Russa non si è lasciato condizionare dal contesto e ha espresso in maniera chiara e senza troppi giri di parole il suo pensiero. La parola "ex-stalinisti" ha creato qualche rumore in studio ma il senatore non ha fatto un passo indietro. Ignazo La Russa ha ribadito il suo pensiero: " Post stalinisti di Leu? Sì, ho detto qualcosa di strano? I comunisti erano stalinisti. Voglio vedere quando hanno preso le distanze da Stalin... ".