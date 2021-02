Migranti, veto a sinistra: "Se prevale la linea di Salvini, noi non ci stiamo"

Una delle più grandi sfide che il premier incaricato Mario Draghi dovrà affrontare fin da subito è quella di far coesistere realtà politiche estremamente diverse in un una alleanza solida che sostenga il suo esecutivo. Trovare una sintesi tra le posizioni della sinistra e la Lega pare un’impresa. In politica, però, tutto è possibile ma all’orizzonte si profilano già i primi mal di pancia. Sul cammino del nascente governo, infatti, sono già stati posti dei paletti da Liberi e uguali (Leu) che chiede chiarezza sul delicato tema dell’immigrazione.

L'attacco dei fan dell'accoglienza

Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, ai microfoni di 24Mattino su Radio 24, ha spiegato che "se n'è fatto cenno" nel corso delle consultazioni ma ora " non si può far finta che il problema non esista perché alla prima occasione si riproporrà”. Per il deputato è necessario decidere “a priori se il governo seguirà la politica migratoria definita dai decreti Lamorgese oppure tornerà alla politica migratoria definita dai decreti Salvini, e in questa seconda ipotesi non siamo disponibili".

Fornaro ha rincarato la dose spiegando che con il Pd ed il M5s "abbiamo approvato i decreti Lamorgese, la nostra posizione è netta e distante da quella della Lega". Per il capogruppo di Leu "è corretto porre queste questioni per rispetto del presidente incaricato e per non bruciare una delle figure più rappresentative e garante di fiducia". Secondo Fornaro "la decisione spetterà al presidente incaricato, insieme al Presidente della Repubblica, se da una parte una maggioranza larga garantisce i vantaggi numerici dall'altro lato rischia di dividersi e far perdere tempo per mediare al presidente".

Più conciliante, invece, la posizione di deputato della Lega, Massimo Garavaglia, che parlando sempre a 24Mattino ha spiegato che sul tema dell’immigrazione serve "un po’ più di equilibrio, non devono esserci posizione ideologiche, pro o contro per principio, siamo per una posizione ragionevole". Per Garavaglia il fenomeno dell'Immigrazione "deve essere controllato come in tutti gli altri Paesi" . Lo stesso esponente leghista si è detto sicuro che non si proseguirà " sull'azione dell'ultimo governo Conte, che era un liberi tutti". Per il deputato nel futuro governo " ci sarà una posizione più equilibrata grazie alla presenza della Lega, copiamo quello che fanno gli altri Paesi".

Nuovi arrivi