Gli imprenditori vogliono finanziamenti? Devono essere trans

Quante volte abbiamo sentito - e continuiamo a sentire - gli infiniti appelli provenienti dal mondo del politically correct che ci invitano a considerare gay, lesbiche e trans persone del tutto uguali agli eterosessuali? È giusto che ognuno di noi debba godere degli stessi diritti e non essere vittima di discriminazioni. Peccato però che nell'atto pratico c'è chi ha creato una vera e propria distinzione, ovviamente a favore dei transgender. La presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento delle Pari opportunità, ha diffuso un bando di oltre 163mila euro per la selezione e il finanziamento di progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità e alla creazione di nuove imprese per le persone transgender.

L'avviso si trova sul sito dell'Unar (clicca qui per leggerlo). L'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali è nato " per la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica ". Ora improvvisamente sono diventati una razza o una etnia? Non dovrebbero essere trattati come dei normalissimi imprenditori italiani? Intanto il governo giallorosso, da sempre sensibile e al fianco del mondo Lgbt, non ha previsto una nuova proroga dei versamenti delle imposte: da oggi si dovrà procedere al pagamento dei vari adempimenti. Una vera e propria batosta ai danni di milioni di lavoratori e Partite Iva, già messi a durissima prova dagli effetti drammatici dell'emergenza Coronavirus.

"Servizi solo per i trans"

Andiamo a vedere a chi è rivolto l'avviso pubblico in questione. Si legge che è stata prevista l'attivazione di un programma di azioni volte all'avviamento di impresa e al "fare impresa", tenendo sempre in considerazione che a beneficiare dei servizi e delle opportunità di apprendimento dovranno essere solamente le persone transgender " che in futuro vorranno avviare una propria impresa o avviarsi a un lavoro autonomo ". Viene scritto che queste azioni consistono nello svolgimento di corsi di formazione, consulenza, accompagnamento e sostegno all'imprenditorialità per persone transgender, " con particolare riferimento alla sperimentazione di percorsi di formazione specialistici e di accompagnamento per l’avvio di impresa volti a favorire l’inserimento lavorativo mediante progetti di start up d’impresa, autoimpiego e autoimprenditorialità per le persone transgender ".