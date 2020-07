Incendio in cattedrale: fermato un ruandese

Prima fermato, poi subito rilasciato per l'incendio della cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, in Francia. Non avrebbe alcun legame con l'incendio il trentanovenne originario del Ruanda, volontario della diocesi e incaricato di chiudere la cattedrale la sera prima del rogo. Gli organi di stampa francese avevano riportato che si sarebbe trattato di un rifugiato intenzionato a esprimere così la sua rabbia per il visto scaduto. Ma il procuratore Pierre Sennes ha fatto sapere che «qualsiasi conclusione sarebbe prematura» e gli inquirenti lo hanno sentito. All'esito di questi accertamenti l'uomo è stato rilasciato «senza alcun procedimento giudiziario». E come ha spiegato al quotidiano locale «Presse Ocean» il pubblico ministero di Nantes, Pierre Sennès, non ci sono ulteriori procedimenti giudiziari e il 39enne non avrebbe alcun legame con l'incendio.

Tre inneschi distanziati l'uno dall'altro erano stati osservati nella cattedrale» e un'inchiesta è stata aperta per incendio doloso. «L'indagine - dice Sennès - è stata aperta sulla base delle osservazioni fatte, dopo la scoperta di tre inneschi distanziati l'uno dall'altro all'altezza del grande organo, a destra e a sinistra della navata». L'organo potrebbe essere completamente distrutto e la piattaforma è decisamente instabile, secondo il direttore del dipartimento dei Vigili del fuoco, il generale Laurent Ferlay.

L'incendio nella cattedrale di Nantes, la sesta città francese, ha colpito molto l'intera Francia, ancora scossa dopo l'incendio della chiesa più importante del Paese, la cattedrale di Nôtre-Dame di Parigi, nell'aprile 2019. La stessa cattedrale di Nantes era stata semidistrutta da un rogo nel 1972. «Non è solo una parte del patrimonio religioso a essere distrutta - scrive in un comunicato la Conferenza episcopale francese che invita i cattolici d'Oltralpe a unirsi in una preghiera a sostegno dei cattolici di Nantes - ma anche un simbolo della fede cattolica a essere danneggiato, ferendo i cuori di tutti coloro per i quali questi edifici sono luoghi di preghiera, rifugi spirituali, punti di riferimento per la loro fede».

La cattedrale gotica, che aveva subito gravi danni dai bombardamenti del 1944, è stata completata solo nel 1891, dopo 457 anni di lavori. Dal 1862 la cattedrale della cittadina sulla Loira è stata dichiarata monumento storico dal governo francese. La sua navata centrale supera in altezza di vari metri quella di Nôtre-Dame.