Inchiesta Fanpage, la Procura romana acquisisce i video su Gn. I probiviri di Fdi verso la linea dura

La Procura di Roma ha chiesto di acquisire il girato integrale dell'inchiesta Gioventù meloniana di Fanpage.it. Lo comunica la stessa testata online precisando che la Digos, su apposita delega dell'Autorità giudiziaria, ha chiesto a Fanpage.it i «video girati in tutto l'arco temporale in cui si è svolta l'inchiesta giornalistica undercover», riferiti a Gioventù meloniana, «senza tagli e oscuramenti». «Non è ancora chiaro il perimetro in cui si inserisce questa richiesta e quali siano le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Roma. Nell'inchiesta sull'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, in cui si è infiltrata una nostra giornalista sotto copertura, è emerso come lontano dagli sguardi di giornalisti e telecamere non manchino insulti antisemiti e razzisti e nostalgie per il Ventennio fascista», si legge nella nota. Fratelli d'Italia ha convocato per la settimana prossima la riunione dei probiviri. La commissione di garanzia del partito guidato da Giorgia Meloni è guidata dall'avvocato Roberto De Chiara. Con ogni probabilità, Fdi opterà per la linea dura nei confronti dei militanti coinvolti nel caso. Anche la commissione Segre ha acquisito i filmati di Fanpage.

Tra le deleghe della Commissione in Senato, del resto, anche «razzismo» e «antisemitismo». Continuano intanto gli attacchi strumentali delle opposizioni: «La presidente Giorgia Meloni continua a essere reticente su un passato buio e drammatico», ha detto il grillino Licheri.