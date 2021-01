Indagato per frode fiscale: Tucci si autosospende dal M5s

"Ho deciso, in piena autonomia, di sospendermi dal Movimento 5 Stelle e contestualmente rassegnare le dimissioni dai ruoli di facilitatore d'interni e coordinatore regionale della Calabria" . È quanto ha reso noto con un messaggio pubblicato su Facebook il deputato pentastellato Riccardo Tucci, con riferimento all'inchiesta che lo vede indagato per frode fiscale.

Secondo l’accusa, il parlamentare avrebbe consentito al suo ex socio di evadere le tasse emettendo fatture per 701.500 euro per "operazioni oggettivamente inesistenti" . Ieri mattina su richiesta della Procura di Vibo Valentia, il gip Marina Russo aveva emesso un decreto di sequestro preventivo e un’ordinanza di misura cautelare interdittiva nell’ambito di un procedimento penale a carico di cinque soggetti indagati, a vario titolo, per reati tributari. Tra questi ci sono il deputato grillino e suo cugino Adriano. A quest’ultimo, le fiamme gialle hanno notificato un sequestro per 19.200 euro.

La vicenda aveva scosso il M5s. Nicola Morra, pentastellato e presidente della commissione Antimafia, era intervento sul caso invitando Tucci ad autosospendersi. "Visto il quadro che sta emergendo e di cui apprendo dalla stampa locale, mi auguro che il Deputato Tucci faccia immediatamente un passo indietro dal M5s autosospendendosi e collabori con la giustizia al fine di fare chiarezza". Morra aveva spiegato che la situazione sta "inficiando pesantemente l'immagine del M5s in funzione delle prossime le elezioni regionali e comunali" .

Poi la decisione del deputato che, sempre via social, ha provato a difendersi. "La vicenda che mi vede coinvolto non ha nulla a che vedere con la politica, né col Movimento 5 stelle che intendo tutelare con questa autosospensione. Il mio impegno a favore del Paese e del Movimento 5 Stelle non finisce con questo episodio, fra ieri e oggi ho avvertito molto sostegno e solidarietà, questo mi farà ritrovare la forza che non ho in questo momento per rialzarmi".

▪ Ho deciso, in piena autonomia, di sospendermi dal MoVimento 5 Stelle e contestualmente rassegnare le dimissioni dai... Pubblicato da Riccardo Tucci su Venerdì 29 gennaio 2021