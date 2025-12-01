Alluvioni in Asia: oltre 600 vittime

Inondazioni e frane hanno ucciso oltre 600 persone nel sud est asiatico. È l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali dopo che una rara tempesta tropicale nata nello stretto di Malacca ha alimentato venti e piogge torrenziali per una settimana. Gli sfollati sono decine di migliaia. Nel dettaglio, i morti sono 435 in Indonesia, 170 in Thailandia e tre in Malesia. In un evento separato, altre 153 persone sono state uccise da un ciclone nello Sri Lanka, dove si contano ancora altri 191 dispersi.

In Indonesia i soccorritori stanno cercando almeno 400 persone che risultano disperse, molte delle quali si ritiene siano state sepolte dalle frane, dopo che le piogge cicloniche hanno causato disastrose inondazioni circa una settimana fa.

Il bilancio delle vittime sull'isola di Sumatra è salito a più di 440, afferma il governo. Gli aiuti sono stati inviati nelle zone colpite via aerea e via mare, ma alcuni villaggi non hanno ancora ricevuto nulla e si segnalano casi di persone che rubano cibo e acqua per sopravvivere.

Sono arrivati alcuni aiuti dall'estero: la Malesia ha inviato forniture mediche ad Aceh, una delle province più colpite. Una tempesta tropicale eccezionalmente rara, chiamata ciclone Senyar, ha causato frane catastrofiche e inondazioni in Indonesia, spazzando via case e sommergendo migliaia di edifici. "Ci sono due città che richiedono la massima attenzione a causa del loro isolamento, ovvero Central Tapanuli e Sibolga" ha dichiarato il capo dell'agenzia Suharyanto, citato dall'agenzia di stampa AFP. Lunedì si prevedeva l'arrivo delle navi a Sibolga, ha aggiunto.

Nel villaggio di Sungai Nyalo, a circa 100 km (62 miglia) dalla capitale Padang, le acque alluvionali si sono per lo più ritirate, lasciando case, veicoli e raccolti ricoperti da uno spesso fango grigio.

Secondo i residenti, le autorità non avevano ancora iniziato a sgomberare le strade e non era arrivato alcun aiuto esterno. "La maggior parte degli abitanti del villaggio ha scelto di rimanere; non volevano abbandonare le proprie case" ha detto all'agenzia di stampa Idris, 55 anni.