Intelligenza digitale di casa a Venezia

Aspen Institute Italia, Tim, Noovle e Google Cloud hanno organizzato a Venezia la seconda conferenza internazionale «Etica e Intelligenza Artificiale» che si concluderà oggi. L'incontro ha l'obiettivo di contribuire a tracciare una mappa sulle tematiche relative all'etica, l'intelligenza artificiale e la sostenibilità. Fattori che rappresentano vere leve di cambiamento per costruire la società e l'economia del futuro, sempre più digitale e sostenibile. Come rileva il rapporto «The Way to Venice», presentato in questa occasione, le applicazioni e i servizi basati sull'Intelligenza artificiale sono in grado di migliorare società e ambiente. La possibilità di elaborare enormi quantità di dati in tempo reale è utile, ad esempio, per lo studio del cambiamento climatico e per una migliore gestione della raccolta dei rifiuti su larga scala. A dimostrazione di questo, nell'ambito della conferenza il Gruppo, guidato dall'Amministratore Delegato Pietro Labriola, ha presentato un'ampia area di demo che illustra come l'Intelligenza artificiale possa contribuire a valorizzare soluzioni digitali. Molte le applicazioni, dal visual AI alla sostenibilità ambientale, dalla security fino ai data analytics.

Un ambito in cui i servizi di Intelligenza artificiale sono già disponibili è quello delle smart city, settore in cui Tim sta puntando con soluzione davvero innovative. Ne è un esempio la Smart control room di Venezia. Il progetto è unico in Italia e rende Venezia polo tecnologico all'avanguardia, sfruttando in tempo reale sensori per l'Internet of Things, cloud computing, piattaforme per l'analisi dei dati e connettività 5G.

Realizzata da Tim in collaborazione con Olivetti, digital company del gruppo per le soluzioni Iot, la Smart control room è una vera e propria cabina di regia intelligente al servizio delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e dei visitatori. Il sistema è in grado di migliorare la mobilità e la sicurezza della città, mantenendo un collegamento diretto con la cittadinanza e offrendo un efficace strumento di supporto per la gestione dei flussi turistici. La soluzione Tim urban genius permette, infine, l'accesso integrato ai diversi servizi della smart city: dalla gestione intelligente del traffico e dei parcheggi all'illuminazione pubblica, fino alla raccolta dei rifiuti.

Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer di Tim, ha dichiarato: «Siamo convinti che in pochi anni assisteremo ad un processo di trasformazione importante delle città perché queste adotteranno servizi innovativi che miglioreranno il dialogo con i cittadini, i processi delle amministrazioni, i trasporti e la sicurezza. La Smart control room di Venezia è già una realtà con caratteristiche uniche in Italia, che stiamo replicando in numerose altre realtà. Abbiamo messo in campo piattaforme digitali innovative che integrano Intelligenza Artificiale, IoT, cloud, cybersecurity, connettività 5G e fibra. Ci avvantaggia il fatto che abbiamo una presenza capillare sul territorio, sia tecnologica che di persone. Il nostro obiettivo è sviluppare una gamma completa di servizi per le smart cities, che integri le nostre soluzioni tecnologiche e commerciali a quelle dei migliori partner italiani e internazionali».