Intimidazioni fuori dai seggi. Di Maio: "Fatti da condannare"

La prima giornata delle elezioni amministrative si è portata dietro una piccola ma significativa scia di violenze e intimidazioni. Tante le denunce di candidati e militanti, minacciati con atti inequivocabili. «Nella notte è stata incendiata l'auto di Giovanni Joe Orlando, candidato M5S a Monteparano - annuncia, Danila Nesci, sottosegretaria al Sud e coesione territoriale -. Tutto questo all'indomani di altre gravissime aggressioni ai danni di esponenti del Movimento». «Stiamo assistendo a vicende che vanno ben oltre la campagna elettorale - aggiunge il suo compagno di partito, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - e mi aspetto che tutta la politica, senza se e senza ma, esprima una condanna decisa».

«Il Movimento continuerà a portare avanti i suoi progetti e le sue idee a testa alta, sempre all'insegna della legalità e del rispetto della persona. Nessuna forma di intimidazione potrà fermarci, ve lo assicuro», aggiunge

Anche il sottosegretario grillino all'Interno, Carlo Sibilia, denuncia «numerosi aggressioni a candidati e ai rappresentanti di lista».

Ma non è solo li Movimento di Conte a denunciare intimidazioni al voto. Di un inequivocabile atto intimidatorio è stato vittima anche il consigliere regionale campano Francesco Borrelli di Europa Verde. Il consigliere ha sporto denuncia dopo che un sacchetto di spazzatura era stato attaccato alla porta di casa e immortalato in un video diffuso in Rete. indicando così la strada per arrivare all'abitazione dello stesso. Di gesto «gravissimo e pericoloso» parla la presidente nazionale di Europa Verde Fiorella Zabatta.